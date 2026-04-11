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Sinner le ganó sin problemas a Zverev y se metió en la final del Masters 1000 de Montecarlo

El italiano Jannik Sinner se impuso sin problemas al alemán Alexander Zverev y se metió en la final del Masters 1000 de Montecarlo

11 de abril 2026 · 11:18hs
Sinner le ganó sin problemas a Zverev y se metió en la final del Masters 1000 de Montecarlo

El italiano Jannik Sinner (2°) se impuso sin problemas ante el alemán Alexander Zverev (3°) y se metió en la final del Masters 1000 de Montecarlo, donde además va en busca de volver a ser el número 1 del mundo. Sinner, que atraviesa un muy buen momento, se quedó con un cómodo triunfo por 6-1 y 6-4, luego de solo una hora y 22 minutos de juego.

El italiano jugó en un altísimo nivel, aprovechando las cuatro oportunidades de quiebre que se le presentaron a lo largo del partido y sin darle chances a su oponente en ninguna ocasión.

Este encuentro le permitió a Sinner extender su paternidad sobre el alemán, a quien ahora aventaja 9-4 en el historial y además se quedó con la victoria en los últimos ocho enfrentamientos.

Como si esto fuera poco, Sinner lo eliminó en los últimos cuatro torneos de Masters 1000, todos ellos en semifinales y sin ceder sets: 6-0 y 6-1 en París, 6-2 y 6-4 en Indian Wells, 6-3 y 7-6(4) en Miami y 6-1 y 6-4 en Montecarlo.

Sinner, en la final del Masters 1000 de Montecarlo

De esta manera, Sinner también mantiene vivas sus chances de terminar la semana como número 1 del mundo y para que esto ocurra debería cumplirse alguno de los siguientes dos escenarios. Uno de ellos es que el italiano se quede con el título en Montecarlo sin importar quien sea su rival y el otro es que el español Carlos Alcaraz pierda en la otra semifinal ante el monegasco Valentin Vacherot.

sinner Alexander Zverev Masters 1000 de Montecarlo
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