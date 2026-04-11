República, Alma y Rivadavia estiraron sus invictos en la Liga Próximo

11 de abril 2026 · 12:19hs
Se completó la quinta fecha de un certamen Apertura en la Liga Próximo de la ASB que va tomando color, con algunos resultados por demás de interesantes. Resultados y posiciones.

TORNEO APERTURA - CATEGORÍA LIGA PRÓXIMO - FECHA 4

Martes 7 de abril

Macabi 55 (Maximiliano Schick 15) - Colón (SJ) 73 (Gregorio Gerhardt 19)

Viernes 10 de abril

República 78 (Vicente Estrubia 14) - Regatas (SF) 47 (Facundo Fernández 14) (Zona A)

El Quillá 76 (Ignacio Locher 23) - Alma Juniors 77 (Stefano Castoldi 33) (Zona B)

Banco 80 (Facundo Mautino 22) - Santa Rosa 78 (Leandro Sasia 15) (Zona B)

Rivadavia 95 (Luka Zilli 22) - Colón (SF) 88 (Juan Orona 22) (Zona C)

Unión (SF) 65 (Máximo Alvarez 13) -Gimnasia B 63 (Juan Toniolo 18) (Zona C)

TABLA DE POSICIONES

-Zona A: República 8 (4-0); Colón (SJ) 5 (2-1); Regatas (SF) y CUST 4 (1-2) y Macabi 3 (0-3)

-Zona B: Gimnasia A 6 (3-0); Alma Juniors 4 (2-0); Banco y El Quillá 4 (1-2) y Santa Rosa 3 (0-3)

-Zona C: Unión (SF) 7 (3-1); Gimnasia B 5 (2-1); Rivadavia 4 (2-0); Colón (SF) 3 (0-3) y Almagro 2 (0-2)

