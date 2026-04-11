Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

Ancelotti y la chance de convocar a Neymar al Mundial: "Va en buen camino"

El DT de la Selección de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, generó una gran expectativa al hablar sobre la posibilidad de convocar a Neymar al Mundial

11 de abril 2026 · 11:23hs
Ancelotti y la chance de convocar a Neymar al Mundial: Va en buen camino

El director técnico de la Selección de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, generó una gran expectativa al hablar sobre la posibilidad de convocar a Neymar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y reconocer que “está en el buen camino”.

En diálogo con el medio francés France Football, Ancelotti fue consultado por la posible presencia del astro brasilero en la cita mundialista y sorprendió al destacar que “debe seguir de esta manera y mejorar su condición”.

El DT de Brasil le abre la puerta a Neymar

“Es capaz de volver al 100% de forma física. Lo he dicho varias veces y está muy claro: convocaré a jugadores que estén físicamente preparados”, añadió Ancelotti.

En este sentido, Ancelotti reconoció el buen nivel que está teniendo Neymar en el Santos, equipo con el que disputó seis partidos en lo que va del año y en el que anotó tres goles y repartió tres asistencias: “Tras su lesión de rodilla ha vuelto bien y está marcando goles. Es un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el Mundial”.

Por último, incluso se animó a comentar en qué sector de la cancha lo colocaría: “¿Dónde usarlo? Más centrado, más próximo al arco rival, como juega ahora”. En caso de finalmente entrar a la nómina final de convocados, Neymar tendrá la posibilidad de disputar su cuarto Mundial.

El primero de ellos fue en Brasil 2014, donde guió a la “Verdeamarelha” hacia las semifinales, aunque su lesión de columna en los cuartos de final le impidió disputar las instancias finales.

En Rusia 2018 y en Qatar 2022 la historia fue prácticamente la misma, ya que Brasil llegaba como uno de los candidatos al título, pero se despidió en los cuartos de final por las respectivas caídas ante Bélgica y Croacia.

En el Mundial 2026, donde irá en busca de su sexta estrella para cortar con 24 años de sequía, Brasil compartirá el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia.

Mundial Neymar Brasil
Noticias relacionadas
arsenal perdio y se le abre una posibilidad a manchester city en la premier league

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

alcaraz despacho a vacherot y jugara la final del masters 1000 de montecarlo ante sinner

Alcaraz despachó a Vacherot y jugará la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner

republica, alma y rivadavia estiraron sus invictos en la liga proximo

República, Alma y Rivadavia estiraron sus invictos en la Liga Próximo

sinner le gano sin problemas a zverev y se metio en la final del masters 1000 de montecarlo

Sinner le ganó sin problemas a Zverev y se metió en la final del Masters 1000 de Montecarlo

Lo último

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Caso Loan: confirman la fecha de inicio para el juicio oral contra los siete acusados

Caso Loan: confirman la fecha de inicio para el juicio oral contra los siete acusados

Alcaraz despachó a Vacherot y jugará la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner

Alcaraz despachó a Vacherot y jugará la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner

Último Momento
Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Caso Loan: confirman la fecha de inicio para el juicio oral contra los siete acusados

Caso Loan: confirman la fecha de inicio para el juicio oral contra los siete acusados

Alcaraz despachó a Vacherot y jugará la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner

Alcaraz despachó a Vacherot y jugará la final del Masters 1000 de Montecarlo ante Sinner

San Cristóbal: la semana que viene se reanudarán las clases en la escuela del tiroteo

San Cristóbal: la semana que viene se reanudarán las clases en la escuela del tiroteo

Siete muertos por bombardeos israelíes en Gaza

Siete muertos por bombardeos israelíes en Gaza

Ovación
Una jornada emocionante con Capibaras y San Agustín XV en el Hipódromo de Rosario

Una jornada emocionante con Capibaras y San Agustín XV en el Hipódromo de Rosario

Tobías Reyes se mide con el filipino Miel Fajardo en la ciudad de Gálvez

Tobías Reyes se mide con el filipino Miel Fajardo en la ciudad de Gálvez

Unión y Progreso A se quedó con el clásico en el Apertura Promocional

Unión y Progreso A se quedó con el clásico en el Apertura Promocional

República, Alma y Rivadavia estiraron sus invictos en la Liga Próximo

República, Alma y Rivadavia estiraron sus invictos en la Liga Próximo

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Arsenal perdió y se le abre una posibilidad a Manchester City en la Premier League

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe