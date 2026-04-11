Ancelotti y la chance de convocar a Neymar al Mundial: "Va en buen camino"

El DT de la Selección de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, generó una gran expectativa al hablar sobre la posibilidad de convocar a Neymar al Mundial

El director técnico de la Selección de Brasil , el italiano Carlo Ancelotti , generó una gran expectativa al hablar sobre la posibilidad de convocar a Neymar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y reconocer que “está en el buen camino”.

En diálogo con el medio francés France Football, Ancelotti fue consultado por la posible presencia del astro brasilero en la cita mundialista y sorprendió al destacar que “debe seguir de esta manera y mejorar su condición”.

El DT de Brasil le abre la puerta a Neymar

“Es capaz de volver al 100% de forma física. Lo he dicho varias veces y está muy claro: convocaré a jugadores que estén físicamente preparados”, añadió Ancelotti.

En este sentido, Ancelotti reconoció el buen nivel que está teniendo Neymar en el Santos, equipo con el que disputó seis partidos en lo que va del año y en el que anotó tres goles y repartió tres asistencias: “Tras su lesión de rodilla ha vuelto bien y está marcando goles. Es un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el Mundial”.

Por último, incluso se animó a comentar en qué sector de la cancha lo colocaría: “¿Dónde usarlo? Más centrado, más próximo al arco rival, como juega ahora”. En caso de finalmente entrar a la nómina final de convocados, Neymar tendrá la posibilidad de disputar su cuarto Mundial.

El primero de ellos fue en Brasil 2014, donde guió a la “Verdeamarelha” hacia las semifinales, aunque su lesión de columna en los cuartos de final le impidió disputar las instancias finales.

En Rusia 2018 y en Qatar 2022 la historia fue prácticamente la misma, ya que Brasil llegaba como uno de los candidatos al título, pero se despidió en los cuartos de final por las respectivas caídas ante Bélgica y Croacia.

En el Mundial 2026, donde irá en busca de su sexta estrella para cortar con 24 años de sequía, Brasil compartirá el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia.