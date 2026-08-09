Un desconocido Santa Fe Rugby cayó ante CAE en el Regional del Litoral

Por la fecha 12 del Top 10 del interuniones litoraleño, Estudiantes derrotó con claridad a SFRC por 45 a 5 en el Parque Urquiza de Paraná, y CRAI consiguió imponerse a Jockey Club en Venado Tuerto.

Tras dos fines de semana sin actividad, el Regional del Litoral volvió con todo. Hubo duelos calientes en diferentes escenarios de la región, con suerte dispar para los representantes de la Unión Santafesina de Rugby, ya que Santa Fe Rugby cayó en la capital entrerriana y CRAI se trajo un triunfo importante desde la ciudad de Venado Tuerto.

Por su parte, en un duelo muy agitado, Uni de Rosario se impuso a GER con un penal de muy lejos de González Fresneda para los académicos. También se registraron las victorias de Jockey en Fisherton, y Duendes sobre Old Resian. En el ascenso, Universitario derrotó a Logaritmo y La Salle Jobson cayó en Paraná frente a Tilcara.

Suerte dispar para los elencos santafesinos en el TRL

En una jornada especial, por el minuto de silencio, el homenaje, y el recuerdo de todos de Agustín Ferreyra, con una producción sólida, y determinante, Santa Fe Rugby cayó frente a Estudiantes de Paraná por un expresivo 45 a 5. El cotejo se disputó en la sede central del Parque Urquiza, y bajo el arbitrje del rosarino Carlos Poggi. El único try para la escuadra santafesina conducida por Ignacio Carballo fue conseguida por el medio scrum Juan Cruz Strada en el epílogo del primer tiempo.

En el departamento General López, CRAI se impuso a Jockey Club de Venado Tuerto por 35 a 26 que le permitió recuperarse de las últimas caídas. Los dirigidos por Carlos Martín Matozzo alinearon a Joaquín Beron, Enzo Abraham y Facundo Garibay, Mariano Torres Jozami y Antonio Carletti, Tomás Schiner, Santiago Carreras y José Gálvez, justo González Viezcas y Genaro Giombi, Iñaki Carreras, Agustín Giménez, Tomas Funes, Mateo Fauda y Juan Cruz Moretti. Luego ingresaron Ramiro Ibáñez, Augusto Chemes, Elio Gariboldi, Juan Ignacio Sánchez, Francisco Alberto, Bautista Lattanzi y Franco Pierangeli.

En el primer tiempo, hubo tries de José Ignacio Gálvez, dos de Iñaki Carreras, y Justo González Viescas, más conversiones de Genaro Giombi. En el complemento, hubo un try de Mateo Fauda y una conversión de Genaro Giombi. Hubo bastante indisciplina al punto que hubo varias tarjetas amarillas: Enzo Abraham, Facundo Garibay, José Ignacio Gálvez, y la expulsión de Augusto Chemes.

El homenaje del Club Estudiantes de Paraná a la familia Ferreyra por la pérdida de Agustín, ex jugador de la institución.

Además, Universitario de Rosario venció a Gimnasia y Esgrima por 27 a 26, Duendes obtuvo una clara victoria sobre Old Resian por 52 a 10, y el Jockey Club de Rosario doblegó al Paraná Rowing en Fisherton por 26 a 13. Las posiciones quedaron del siguiente modo: 1º Duendes con 44 puntos, 2º Estudiantes de Paraná con 41; 3º Santa Fe Rugby con 39, 4º Jockey de Rosario con 37, 5º Gimnasia y Esgrima de Rosario con 36, 6º CRAI con 35, 7º Universitario con 27, 8º Paraná Rowing con 24, 9º Old Resian con 21, y atrás e todos 10º Jockey de Venado con 12 puntos. En la próxima fecha se jugarán los siguientes cotejos: Santa Fe Rugby v. Duendes; CRAI v. Estudiantes; GER v. Jockey (VT); Paraná Rowing v. Uni; y Old Resian v. Jockey de Rosario.

En la décima jornada de la Segunda División, Tilcara derrotó a La Salle Jobson 59 a 13, CRAR superó a Provincial en Rosario 27 a 22, Universitario bajó al puntero Logaritmo ganándole por 19 a 15. Por su parte, Alma Juniors de Esperanza fue impiadoso con Los Pampas de Rufino y lo derrotó por 85 a 0, Caranchos venció a Gimnasia de Pergamino por 46 a 12, y Regatas & Belgrano de San Nicolás vencieron ajustadamente a Cha Roga por 19 a 17.

Las posiciones quedaron de la siguiente forma: Alma Juniors de Esperanza 40, Logaritmo 39, Universitario de Santa Fe 38, CRAR de Rafaela 37, Provincial de Rosario 33, Caranchos 32, Tilcara 29, Regatas & Belgrano de San Nicolás 21, Los Pampas de Rufino 12, La Salle Jobson 11, Cha Roga 10 y Gimnasia de Pergamino 7. En la próxima fecha a jugarse el 22 de agosto se cruzarán Cha Roga con Tilcara, CRAR con Regatas & Belgrano, La Salle Jobson con Alma Juniors, Los Pampas de Rufino con Caranchos, Gimnasia de Pergamino con Universitario y Logaritmo con Provincial.

Síntesis: Estudiantes 45- Santa Fe RC 5

Estudiantes: 1. Valentín Haiek (66´Tomás Cánepa), 2. Francisco Floreán (66´Augusto Giachello) y 3. Tomás Bertot (60´Sebastián Bonvín); 4. Patricio Ferreras (66´Sebastián Redondo)y 5. Lisandro Uranga (70´Santiago Mathé); 6. Álvaro Ferreyra (60´Octavio Uranga), 7. Juan Mernes y 8. Basilio Cañas 9. Joaquín Maiztegui y 10. Sebastián Dorigón (66´Marcelo Santana); 11. Juan Ricciardi, 12. Máximo Cañas (61´Juan Bunge), 13. Bruno Heit, 14. Santo Lescano y 15. Tomás Ferreyra (C). HC: Pedro Fontanetto.

Santa Fe RC: 1. Francisco Duranda (47´Manuel Cataudela), 2. José Milesi (51´Andoni Alzugaray) y 3. Tomás García (51´Federico Cescut); 4. Guillermo Botta y Joaquín Correa; 6. Ignacio Gómez (40´Joaquín Alonso), 7. Agustín Correa y 8. Tomás Longo (51´Gonzalo Del Pazo); 9. Juan C. Strada y 10. Lucas Fertonani; 11. Santiago Gorla, 12. Marcos Erbetta (41´Santiago Quirelli), 13. Francisco Eleuteri (63´Bautista Bejarano), 14. Agustín Fortadini y 15. Santiago Mendicino (59´Ramiro Giménez). HC: Ignacio Carballo.

Primer tiempo: 1´try Tomás Ferreyra (5-0); 20´try Basilio Cañas, convirtió Máximo Cañas (12-0); 29´try Valentín Haiek (17-0); 36´try Joaquín Maiztegui, convirtió Máximo Cañas (24-0); 38 try Juan Cruz Strada (24-5).

Segundo tiempo: 50´try Bruno Heit, convirtió Sebastián Dorigón (31-5); 60´try Basilio Cañas, convirtió Máximo Cañas (38-5); 66´try Juan Ricciardi, convirtió Sebastián Dorigón (45-5). Resultado final: Estudiantes 45-5 Santa Fe RC (5-0).