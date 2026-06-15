Uruguay alcanzó a rescatar un empate ante Arabia Saudita

El seleccionado uruguayo mereció más, sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo, pero debió conformarse con el 1-1 final luego de ir perdiendo el partido

Uruguay empató 1-1 en la primera fecha del grupo H del Mundial 2026 con Arabia Saudita en Miami, El gol del seleccionado saudí fue anotado por Abdulelah Al-Amri, a los 41' del primer tiempo. Mientras que Maxi Araújo empató para el combinado charrúa cuando se jugaban 35' del complemento.

La Celeste no logró inclinar la balanza a su favor pese a la mejoría en el segundo tiempo. Primero a los 38' Arabia Saudita tuvo una clarísima. Córner desde la derecha y un centro picando que remató con su derecha Abdulelah Al-Amri para hacer volar a Muslera.

En la jugada siguiente, córner corto, centro al segundo palo que bajaron hacia el medio y nadie llegó a conectar, pero Uruguay empezaba a sufrir en donde no podía sufrir.

Y a los 41' cayó el gol de Arabia. Otra vez de tiro de esquina, Al Juwayr ganó por arriba, le dio potencia hacia el medio y Muslera dio un rebote flojo y corto que encontró Al-Amri para corregir y poner el 1-0.

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Uruguay reaccionó en el segundo tiempo porque Marcelo Bielsa movió el banco y logró cambiarle la cara al equipo. Primero sacó a Viña del lateral izquierdo -lógico, porque había sido el más flojo- y sorprendió al sustituir a Darwin por Canobbio y pasar de un 4-4-2 a un 4-2-3-1, su formación preferida.

El equipo uruguayo empezó a generar cierto circuito y asociaciones por afuera, cosa que no había sido posible en la primera mitad, generando chances para llegar al empate.

Y tuvo su premio recién a los 35' con una acción influenciada por el entrenador. Centro de Sanabria (ingresado por Viña), cabezazo de Viñas (a quien dejó como única referencia en ataque) y corrección de Maxi Araújo en el rebote para establecer el 1-1 final.

Los asiáticos seguirán su camino en el Mundial el próximo domingo 21 de junio, cuando enfrenten a España desde las 13 en el Estadio de Atlanta. El elenco de Marcelo Bielsa, en cambio, chocará con la histórica Cabo Verde esa misma jornada, a partir de las 19 en Miami.