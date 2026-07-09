Argentina manda en el Mundial: lidera los tres rubros que mejor explican el ciclo Scaloni

La Argentina llega a los cuartos de final ante Suiza como la selección más goleadora y también la que más pases completa y mejor porcentaje de precisión registra. Las estadísticas reflejan la identidad del campeón del mundo.

La Selección Argentina afrontará los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza con el objetivo de seguir avanzando en la defensa del título. Y más allá de que en algunos pasajes del torneo debió trabajar más de la cuenta para superar a sus rivales, como sucedió en los octavos de final frente a Egipto, los números oficiales de la FIFA ratifican que el equipo de Lionel Scaloni continúa siendo uno de los grandes protagonistas de la Copa del Mundo.

Las estadísticas muestran que la Albiceleste domina tres de los rubros más importantes del certamen: es una de las selecciones más goleadoras, la que más pases completó y la que presenta el mayor porcentaje de precisión en la circulación del balón.

Argentina, un equipo que lastima y también controla el juego

Argentina comparte con Francia el primer lugar entre los equipos con mayor capacidad ofensiva del Mundial. Ambos seleccionados acumulan 14 goles en lo que va del torneo, una cifra que refleja el potencial de ataque del campeón del mundo.

En ese apartado sobresale la figura de Lionel Messi, quien con ocho tantos es el máximo goleador de la competencia y vuelve a ser el principal argumento ofensivo del conjunto nacional.

Sin embargo, la fortaleza del equipo de Scaloni no pasa únicamente por su capacidad para convertir. También queda reflejada en la manera de construir cada ataque.

La esencia de la Scaloneta, reflejada en los números

De acuerdo con las estadísticas oficiales de la FIFA, Argentina es la selección que más pases completó en todo el Mundial, con un total de 3.446. Detrás aparecen España, con 3.382, y Marruecos, que suma 3.126.

A ese dominio de la pelota se agrega otro dato que explica buena parte del funcionamiento colectivo: la Albiceleste también lidera el ranking de precisión de pases con un 91% de efectividad. España registra el mismo porcentaje, aunque con un menor volumen de circulación, mientras que Marruecos completa el podio con un 89%.

Los números ratifican una identidad que Scaloni consolidó desde el inicio de su ciclo. Más allá de los cambios de nombres y de las distintas exigencias que planteó el Mundial, Argentina continúa apostando por un fútbol asociado, de posesión, con paciencia para elaborar y precisión para lastimar.

No deja de ser un dato llamativo que los equipos que encabezan estas estadísticas continúen en carrera. Francia comparte el liderazgo goleador con la Selección, mientras que España y Marruecos son sus principales perseguidores en los rubros vinculados al manejo del balón.

Con esos argumentos futbolísticos y estadísticos, Argentina buscará este sábado dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato cuando enfrente a Suiza por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.