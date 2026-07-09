Argentina y Suiza, un viejo duelo con apenas tres sobrevivientes de Brasil 2014

La Albiceleste volverá a cruzarse con los europeos en un partido de eliminación directa, esta vez por los cuartos de final del Mundial 2026. Solo tres futbolistas estuvieron presentes en aquel recordado cruce de octavos en Brasil.

Doce años después de aquel inolvidable partido en el Mundial de Brasil 2014, Argentina y Suiza volverán a verse las caras en un encuentro de eliminación directa. Esta vez será por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, con un dato que refleja el paso del tiempo: apenas tres jugadores que estuvieron en aquel cruce volverán a compartir el campo de juego.

El antecedente remite al 1-0 conseguido por la Selección Argentina en los octavos de final de Brasil 2014, cuando un gol de Ángel Di María en el segundo tiempo suplementario desató el festejo albiceleste y permitió avanzar a los cuartos de final, en el camino que terminaría con la final frente a Alemania.

De todos los protagonistas de aquella tarde en San Pablo, solo Lionel Messi, Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez volverán a encontrarse en un Mundial.

Messi, el único sobreviviente argentino

En el seleccionado argentino, el único futbolista que continúa desde aquella Copa del Mundo es Lionel Messi.

El capitán fue titular en aquel encuentro frente a Suiza y tuvo una participación decisiva al asistir a Di María en el gol de la clasificación. Hoy, doce años más tarde, volverá a liderar a la Albiceleste en otro duelo decisivo frente al mismo rival.

Ángel Di María, autor del histórico tanto, ya no forma parte del seleccionado tras ponerle punto final a su ciclo con la camiseta argentina en 2024.

En tanto, Nicolás Otamendi, otro referente del plantel actual, ya había disputado el Mundial de Sudáfrica 2010, pero no integró la lista de Alejandro Sabella para Brasil 2014, por lo que no estuvo presente en aquel enfrentamiento.

Dos históricos que siguen liderando a Suiza

Del lado suizo, Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez volverán a ser protagonistas de un cruce que ya conocen.

Ambos fueron titulares en los octavos de final de Brasil 2014 cuando apenas tenían 22 años y hoy continúan siendo piezas fundamentales del seleccionado dirigido por Murat Yakin.

Xhaka, actualmente con 33 años, es el capitán y líder futbolístico del equipo europeo, mientras que Rodríguez se mantiene como dueño del lateral izquierdo y fue titular en todos los partidos de Suiza durante este Mundial.

Además, hay otros dos futbolistas del plantel suizo que pudieron haber formado parte de aquel equipo, aunque finalmente no viajaron a Brasil. Se trata del arquero suplente Yvon Mvogo y del lateral derecho Silvan Widmer, quienes ya integraban el proceso de selección, pero no fueron incluidos en la nómina definitiva.

Así, cuando Argentina y Suiza vuelvan a enfrentarse este sábado, el recuerdo de aquella tarde de 2014 inevitablemente volverá a escena. Pero, de todos los protagonistas de entonces, solo tres seguirán escribiendo una historia que atraviesa ya cuatro Copas del Mundo.