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El Top 10 del Regional tiene a SFRC y Duendes como punteros

Por la 11° fecha del Top 10 de la Primera División del Regional del Litoral, Santa Fe RC superó a Gimnasia de Rosario en Sauce Viejo, y CRAI cayó frente a Jockey (R) en la autopista

18 de julio 2026 · 20:58hs
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CRAI no pudo con Jockey Club de Rosario y cayó por 25 a 20 en la autopista.

fotos gentileza Tres Comunicación.

CRAI no pudo con Jockey Club de Rosario y cayó por 25 a 20 en la autopista.

El Top 10 del Torneo Regional del Litoral no da respiros. Los dos equipos que representan a la Unión Santafesina de Rugby voliveron a tener suerte dispar ya que en el caso de Santa Fe Rugby se impuso a Gimnasia y Esgrima y alcanzó a Duendes en la cima de la tabla de posiciones, y en el caso de CRAI, cayó ajustadamente frente a Jockey Club de Rosario. Además, Estudiantes prevaleció ante Old Resian en el único cotejo disputado en el sur provincial. Además, se registraron las victorias de Universitario de Rosario y Duendes que logró impnerse al remero paranaense en la vecina capital provincial.

Suerte dispar para los equipos de la USR en el Regional

Con una muy buena producción, sobre todo a partir de lo hecho en el segundo tiempo, Santa Fe Rugby Club se impuso en condición de local a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 48 a 28 en un cotejo concretado en Sauce Viejo y con el arbitraje del rosarino Carlos Poggi. Con esta victoria, con punto bonus, la escuadra conducida por Ignacio Carballo, comparte el primer lugar de la tabla de posiciones junto a Duendes de Rosario.

Santa Fe Rugby alistó a: Manuel Cataudela, José Milesi y Tomás García; Joaquín Alonso y Guillermo Botta (h); Andoni Alzugaray, Ignacio Gómez y Joaquín Correa; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Santiago Gorla, Marcos Erbetta, Valentín Fernández y Santiago Mendicino. Luego ingresaron Francisco Duranda, Manuel Iturraspe, Lorenzo Peña, Joaquín Sabater, Gerónimo González, Bautista Bejarano, Juan Cruz Strada y Lucas Fertonani.

En el primer tiempo hubo para el local un try de Santiago Quirelli, una conversión y tres penales de Santiago Mendicino, por lo que se fue al descanso cayendo por 21 a 16. En el complemento hubo un try Santiago Quirelli, Juan Cruz Strada, Guillermo Botta y Lucas Fertonani, más tres conversiones y dos penales de Santiago Mendicino.

En el caso de CRAI, no pudo repetir lo que había conseguido en la primera rueda, y fue derrotado en la autopista por el Jockey Club de Rosario por 25 a 20 en un cotejo que fue controlado por el entrerriano Juan Moyano. Los Gitanos caían al cabo del primer tiempo por 22 a 5 con un try del medio scrum González Viezcaz, mientras que en el complemento metió una remontada tremenda, que no le alcanzó, con tries de José Manuel Canuto y Mateo Fauda, más un penal de Genaro Giombi y una conversión de Agustín Giménez.

A pesar de la remontada, los Gitanos fueron vencidos por los rosarinos en el Top 10 del Regional.

A pesar de la remontada, los Gitanos fueron vencidos por los rosarinos en el Top 10 del Regional.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Duendes y Santa Fe Rugby 39; Estudiantes 36, Gimnasia y Esgrima 35, Jockey de Rosario 33, CRAI 30, Paraná Rowing 24, Universitario de Rosario 23, Old Resian 21, y Jockey Club de Venado Tuerto 12.

En la próxima fecha a disputarse el próximo sábado 8 de agosto se medirán: Universitario de Rosario con Gimnasia y Esgrima, Estudiantes de Paraná con Santa Fe Rugby, Duendes con Old Resian, Jockey Club de Rosario con el Paraná Rowing y Jockey Club de Venado Tuerto con CRAI.

Síntesis

CRAI 20- Jockey Club (R) 25

CRAI: Joaquín Beron, Facundo Garibay y Joaquín Lerche, Mariano Torres Jozami y Antonio Carletti; Tomás Schinner, Santiago Carreras y Juan Ignacio Sánchez; Justo González Viezcas y Genaro Giombi; Iñaki Carreras, Agustín Giménez, Máximo Torres Jozami, Mateo Fauda y Juan Cruz Moretti. Entrenador: Carlos Martín Matozzo.

Luego ingresaron: Enzo Abraham, José Canuto, Tomás Funes Iturraspe, Franco Pierangoli.

Jockey Club (R): Guido Cella, Alejo Pereira, Ignacio Orsetti; Ciro Baraldi y Marcos Lorenzini; Manuel Santi, Augusto Rossi Del Cerro y Felipe Baraldi; Juan Lovell e Ignacio Dogliani; Manuel Lluch, Fermín Vergara, Luca Scarpello, Pedro Quijano y Joaquín Fanjul. Entrenador: Federico Amelong.

Luego ingresaron: Jeremías Lamas, Santiago Bellotti, Ignacio Gallo, Lucas Bur, Alejo Sugasti, Mateo Tanoni.

Primer tiempo: 4´ try Pedro Quijano, 12´ try Ignacio Orsetti convertido por Ignacio Dogliani, 18´ try Justo González Viescas, 21´ penal Ignacio Dogliani, 33´ try Alejo Pereyra convertido por Dogliani.

Segundo tiempo: 2´ penal de Genaro Giombi, 4´ try José Manuel Canuto, 27´ penal Joaquín Fanjul, 40´ try Mateo Fauda convertido por Genaro Giombi.

Tarjetas amarillas: Joaquín Lerche, Máximo Torres y José Canuto (CRAI); Ignacio Orsetti, Fermín Vergara e Ignacio Gallo (JCR).

Top 10 Regional Santa Fe RC
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