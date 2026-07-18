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En un partido de locos, Inglaterra venció a Francia y se quedó con el tercer puesto

En un encuentro cambiante como pocos, Los Tres Leones debieron sufrir hasta el final ante el seleccionado galo, pero finalmente se impusieron 6-4 para quedarse con el tercer puesto del Mundial

18 de julio 2026 · 20:48hs
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Inglaterra venció a Francia 6-4 y se quedó con el tercer puesto.

Inglaterra venció a Francia 6-4 y se quedó con el tercer puesto.

Inglaterra venció 6-4 a Francia en un partido absolutamente histórico, por el tercer puesto del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los Tres Leones fueron una máquina durante el primer tiempo y lograron distanciarse de su rival por cuatro goles, gracias a las conquistas de Declan Rice, Ezri Konsa y Bukayo Saka, en dos oportunidades.

Inglaterra se quedó con el tercer puesto

Sin embargo, cuando parecía todo definido, el seleccionado galo despertó, descontó en tres ocasiones y se quedó a las puertas de conseguir un empate que, en caso de concretarse, hubiera sido épico.

A pesar del doblete de Kylian Mbappé -que le permitió superar a Lionel Messi como el máximo goleador en la historia de los Mundiales-, el elenco de Didier Deschamps no pudo completar la hazaña.

De esta manera, en los minutos finales, con un certero remate desde el punto penal de Saka y un auténtico golazo de Jude Bellingham, el combinado de Thomas Tuchel se quedó con el tercer puesto en la Copa del Mundo 2026.

Inglaterra Francia puesto
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