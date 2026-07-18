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La final del Mundial y el Día del Amigo impulsan las expectativas en los bares santafesinos: esperan un "récord" de reservas y una semana de festejos

La coincidencia entre la definición de la Copa del Mundo y la celebración del Día del Amigo genera expectativas en el sector gastronómico de Santa Fe. Desde la Asociación Hotelera y Gastronómica destacaron la importancia de reservar con anticipación y propusieron extender los encuentros durante toda la semana.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

18 de julio 2026 · 23:06hs
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Gastronomía santafesina: Esperan un récord de reservas y una semana de festejos por la final del Mundial y el Día del Amigo.

Gastronomía santafesina: Esperan un récord de reservas y una semana de festejos por la final del Mundial y el Día del Amigo.

La definición del Mundial de fútbol este domingo y la celebración del Día del Amigo el lunes 20 de julio prometen generar un fuerte movimiento en los bares y restaurantes de la ciudad de Santa Fe. La coincidencia de ambas fechas clave para los encuentros sociales despierta expectativas en el sector gastronómico, que anticipa una alta concurrencia durante todo el fin de semana y los días posteriores.

Desde la Asociación Hotelera y Gastronómica de Santa Fe destacaron la importancia de esta combinación de eventos y convocaron a los santafesinos a no concentrar los festejos en una sola jornada, sino aprovechar toda la semana para reunirse con amigos.

"El Día del Amigo es una fecha muy especial para todos y también una de las más importantes y relevantes del año para nuestro sector gastronómico. Es una jornada que genera mucho movimiento y sobre todo una gran oportunidad para encontrarnos, compartir y disfrutar de la gastronomía de la ciudad", señaló Agustín Macinsky, presidente de la entidad a UNO Santa Fe.

Una semana para celebrar

Desde la asociación plantearon la posibilidad de extender los encuentros más allá del lunes, teniendo en cuenta que muchas personas cuentan con distintos grupos de amigos y no siempre logran coincidir en una misma fecha.

"Queremos invitar a todos los santafesinos a salir y celebrar, pero que el festejo no quede solamente en el día lunes, sino que puedan celebrarlo toda la semana, que sea la semana del Día del Amigo", explicó Macinsky.

El referente gastronómico sostuvo que esta modalidad permite organizar mejor los encuentros: "Todos tenemos distintos grupos de amigos y muchas veces es difícil coincidir el mismo día. Por eso la propuesta es aprovechar toda la semana para encontrarnos y festejar".

En cuanto a las propuestas comerciales, aclaró que no existe una promoción generalizada para todos los establecimientos, sino que cada bar o restaurante define sus propias alternativas según su propuesta.

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La final del Mundial, un atractivo extra

La llegada de la final de la Copa del Mundo también genera expectativas dentro del sector, aunque Macinsky explicó que el impacto de los partidos anteriores fue dispar según los horarios y las fechas.

"Con respecto al Mundial, depende del horario en el que cayó cada partido. Sobre todo en la primera fase no hubo mucha concurrencia y después, con el avance de los partidos, en algunos establecimientos fue favorable y en otros no tanto", indicó.

De cara a la definición del torneo, el referente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Santa Fe destacó la expectativa por una jornada que puede movilizar a gran cantidad de clientes.

"Es la semana o el día más importante y relevante para el sector. Ojalá que la gente pueda volcarse y disfrutar lo que queda del Mundial, y después extender la semana del Día del Amigo", expresó.

Reservas y expectativas para el sector

Macinsky reconoció que el rubro gastronómico continúa atravesando un escenario económico complejo, aunque destacó el esfuerzo de los comercios para sostener la actividad y ofrecer alternativas accesibles.

"Tratamos de ponernos creativos, reinventarnos continuamente y seducir al cliente pensando siempre en el bolsillo, para que la gente tenga la posibilidad de venir a disfrutar en cada establecimiento", afirmó.

Finalmente, recomendó a quienes planeen salir durante estos días organizarse con anticipación: "Que cada uno elija el lugar, que se organice y reserve con tiempo. Eso es muy importante también".

Desde el sector esperan que la combinación entre la final del Mundial y el Día del Amigo permita cerrar una semana con un importante movimiento para los bares y restaurantes santafesinos.

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