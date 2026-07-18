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Mbappé superó a Messi como el máximo goleador en la historia de los Mundiales

El francés marcó un doblete ante Inglaterra por el tercer puesto, llegó a los 22 tantos y pasó Leo como líder de tabla de anotadores

18 de julio 2026 · 21:19hs
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Mbappé marcó dos goles y por ahora es el máximo goleador en los Mundiales.

Mbappé marcó dos goles y por ahora es el máximo goleador en los Mundiales.

Lionel Messi y Kylian Mbappé protagonizan una de las grandes carreras estadísticas de la historia de los Mundiales. Mientras el capitán de la Selección Argentina es esperaba la final como el máximo goleador histórico de la Copa Mundial de la FIFA, el delantero francés lo superó con los tantos que le hizo a Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

Mbappé marcó dos goles y por ahora es el máximo anotador

Tras los partidos disputados en el Mundial 2026 frente a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra (en los últimos dos no marcó), Messi alcanzó los 21 goles y se colocaba como el máximo anotador de todos los tiempos.

El crack rosarino superaba con creces la marca de 16 tantos que ostentaba el alemán Miroslav Klose y amplió un registro construido a lo largo de seis ediciones del torneo. Le queda la final con España el domingo.

Sin embargo, Messi ahora ya no encabeza la tabla histórica de goleadores debido a que Mbappé llegó a los 22 al marcar un doblete frente a Inglaterra.

El último del francés había sido en cuartos de final frente a Marruecos, que se sumó a sus tantos ante Paraguay y Suecia en octavos y dieciseisavos de final, respectivamente; además, en fase de grupos, logró dobletes frente a Senegal e Irak.

La lista de los goleadores

Kylian Mbappé (FRA) - 22 goles en 22 partidos 1.00)

Lionel Messi (ARG) - 21 goles en 31 partidos (0,66)

Miroslav Klose (ALE) - 16 goles en 24 partidos (0,67)

Ronaldo Nazario (BRA) - 15 goles en 19 partidos (0,79)

Gerd Müller (ALE) - 14 goles en 13 partidos (1,08)

Just Fontaine (FRA) - 13 goles en 6 partidos (2,17)

Pelé (BRA) - 12 goles en 14 partidos (0,86)

Mbappé Messi goleador
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