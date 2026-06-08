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Mundial 2026: habrá tres ceremonias inaugurales y un desfile de estrellas en México, Canadá y Estados Unidos

La FIFA romperá con la tradición y organizará tres aperturas oficiales, una en cada país anfitrión. Shakira, Katy Perry, J Balvin y Michael Bublé encabezarán los espectáculos antes de los partidos inaugurales.

Ovación

Por Ovación

8 de junio 2026 · 12:42hs
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Mundial 2026: habrá tres ceremonias inaugurales y un desfile de estrellas en México, Canadá y Estados Unidos

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá una innovación histórica: por primera vez contará con tres ceremonias inaugurales, una en cada uno de los países organizadores.

La FIFA confirmó que cada sede ofrecerá un espectáculo propio, con identidad cultural diferenciada y la participación de figuras de primer nivel de la música internacional, en una apuesta sin precedentes para darle la bienvenida a la Copa del Mundo más grande de la historia.

México abrirá el Mundial con el estadio Azteca como escenario

La primera ceremonia se llevará a cabo el jueves 11 de junio en el estadio Azteca, antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El espectáculo comenzará a las 14.30 de Argentina, aproximadamente una hora y media antes del inicio del encuentro.

La propuesta artística estará inspirada en el tradicional "papel picado", una de las expresiones culturales más representativas de México, y contará con la presencia de artistas de enorme popularidad.

Entre los confirmados figuran Shakira, J Balvin, Maná, Belinda, Danny Ocean y Los Ángeles Azules. Además, Shakira compartirá escenario con Burna Boy para interpretar "DaiDai", uno de los temas incluidos en el álbum oficial del Mundial 2026.

Toronto mostrará la diversidad cultural de Canadá

La segunda ceremonia se realizará el viernes 16 de junio en el BMO Field de Toronto, antes del debut de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina.

Según adelantó la FIFA, el espectáculo recorrerá simbólicamente el país de costa a costa y pondrá en valor la diversidad cultural canadiense.

La grilla de artistas estará integrada por Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Los Ángeles tendrá un cierre a puro impacto

La tercera y última ceremonia inaugural se desarrollará también el 16 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, antes del choque entre Estados Unidos y Paraguay.

La organización apostó por una producción de gran escala y confirmó un cartel integrado por Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

Será el cierre de una jornada inédita para la historia de los Mundiales, con dos aperturas oficiales en un mismo día y en distintos países.

Cómo serán los espectáculos

La FIFA informó que el público tendrá una participación activa durante las celebraciones y que las puertas de los estadios abrirán cuatro horas antes de cada partido.

Las ceremonias comenzarán alrededor de 90 minutos antes del pitazo inicial y buscarán reflejar la identidad cultural de cada país anfitrión, en una Copa del Mundo que promete marcar un antes y un después tanto dentro como fuera de la cancha.

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