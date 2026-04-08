En su debut en la Libertadores, Lanús cayó ante Mirassol en Brasil

Lanús arrancó la Copa Libertadores perdiendo en condición de visitante ante Mirassol 1-0. En el Granate fue expulsado Tomás Guidara

Lanús jugó un mal partido en suelo brasileño y cayó por 1-0 ante Mirassol en el encuentro que disputaron esta noche, en el estadio José Maria de Campos Maia, por la primera fecha del grupo G de la Copa Libertadores 2026. El único gol de la noche llegó a los 15 minutos de la segunda parte, con un cabezazo del defensor Joao Víctor.

Además, el “Granate” se quedó con un jugador menos a dos minutos del final del tiempo reglamentario, con una expulsión directa del defensor Tomás Guidara que lo hará perderse, como mínimo, la próxima fecha del certamen continental.

La derrota hace que el equipo argentino abra su participación en la máxima copa continental, de la que se había ausentado desde 2017, en el tercer lugar, sin unidades, mientras que el equipo brasileño es segundo con tres puntos.

En la próxima fecha, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino deberá recibir a Always Ready de Bolivia, el jueves 16 de abril a las 19:00, mientras que Mirassol visitará a Liga de Quito, de Ecuador, el martes 14 a partir de las 23:00.

La primera llegada del partido fue del local, a los 14 minutos, con un tiro libre a algunos metros del área del defensor Reinaldo, que salió con poca potencia por el palo derecho del arquero Nahuel Losada, que desvió hacia un costado.

El equipo brasileño volvió a llegar dos minutos después, cuando una jugada fortuita dejó mano a mano al delantero André Luis por el costado izquierdo, con un remate al primer palo que fue detenido por Losada, que achicó a tiempo.

Lanús no tuvo llegadas hasta los 31 minutos, con un tiro libre desde la derecha del delantero Matías Sepúlveda que habilitó el cabezazo del defensor José Canale, por el segundo palo, el cual salió a las manos del arquero Walter.

Durante la segunda mitad del primer tiempo, el equipo que conduce Mauricio Pellegrino tuvo el control de la posesión de la pelota, aunque su falta de profundidad generó que no se transforme en situaciones de peligro.

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La primera llegada del segundo tiempo fue de la visita, a los 11 minutos, con un pase filtrado desde el medio hacia la izquierda del lateral Sasha Marcich, cuyo disparo fue bloqueado por un defensor rival y terminó siendo detenido por Walter sobre el primer palo.

Dos minutos más tarde, un tiro libre desde el vértice derecho del área de Sepúlveda salió muy central y permitió que el guardameta brasileño lo desvíe por encima del travesaño.

En 14 minutos de la segunda etapa, una gran ejecución en un córner del defensor Reinaldo habilitó al central Joao Víctor, que puso la pelota contra el palo izquierdo de Losada para el 1-0.

A los 42 minutos del segundo tiempo, el delantero Nathan Fogaça tuvo libertad para avanzar desde la mitad de la cancha hasta el borde del área grande, donde optó por sacar un disparo rasante y cruzado, que se fue cerca del segundo poste.

En 43 minutos, Tomás Guidara quiso controlar una pelota alta y terminó impactando con la suela en el pecho de un jugador rival, por lo que fue expulsado de manera directa.