El mensaje de Rivero tras la derrota de River en la final: "Seguiré dejando todo"

Lautaro Rivero, defensor de River, publicó un mensaje en sus redes donde expresó su dolor tras la caída frente a Belgrano en la final del Apertura

Lautaro Rivero , defensor de River , publicó un mensaje en sus redes sociales donde expresó su dolor tras la derrota frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura , aunque aseguró que "va a seguir dejando todo".

"Quiero compartir con esta historia lo que viví ayer. Me voy con bronca, porque la ilusión era enorme y sé lo que significa esta camiseta", inició el mensaje de Rivero, que es uno de los apuntados por el hincha del Millonario por el penal que cometió cuando su equipo ganaba a falta de solo cinco minutos para el final del partido y que derivó en el primer gol del delantero Nicolás Fernández cambió por gol.

"Les prometo que el compromiso es total y que voy a seguir dejando todo lo mejor de mí para llevar a River a lo más alto. Dios siempre da revancha", finalizó el mensaje de Rivero, que con solo 22 años está afianzado en la zaga central de la defensa de River.

El penal de Rivero fue una de las jugadas más polémicas de la final en la que Belgrano se impuso 3-2, ya que no tenía el brazo con el que toca la pelota tan separado del cuerpo. Sin embargo, en las últimas horas se difundió un video en el que se ve con claridad cómo mueve dicha extremidad para frenar la trayectoria del balón.

River sigue

El próximo partido de River será este miércoles, cuando reciba a Blooming de Bolivia por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Si bien el Millonario ya tiene la clasificación a la próxima instancia asegurada, saldrá a la cancha con sus mejores hombres para así asegurarse la primera posición y el boleto directo a los octavos de final.