Esperanza disfrutó de una atractiva velada de boxeo amateur

En el Club Unión de Esperanza se realizó un festival con 11 combates entre púgiles aficionados que fue organizado por Toledo Boxing

Una gran convocatoria resultó el festival de boxeo amateur que contó con 11 combates, en cuanto a púgiles de toda la región, como así de la respuesta de público. El evento fue organizado por Catriel Toledo del Boxing Club, se concretó en las instalaciones del Club Unión de Esperanza, en la ciudad cabecera del departamento Las Colonias, y contó con la fiscalización de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

En el Club Unión de Esperanza se realizó una velada de boxeo amateur que fue fiscalizada por José Baisetto de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, tuvo como árbitro a Ricardo Centurión y contó con la actuación de Darío Gómez, Lisandro Maglir, Torcuato Arzeno y Emanuel Baissetto como jueces. Además, Beatríz Perassi cumplió la función de cronometrista, y el doctor Sergio Ramseyer el médico presente.

Finalmente fueron once combates amateurs en la ciudad de Esperanza en el cual los púgiles de la capital provincial tuvieron una faena más que positiva con buenas actuaciones, varios triunfos y la expectativa de continuar creciendo como boxeadores aficionados.

Los representantes del Olimboxing de Santa Fe, entrenados por Osvaldo Salami y Walter Zoccola, tuvieron una actuación satisfactoria. El púgil nacido en la ciudad de Paraná y 33 años de edad, Nicolás Tobar, se impuso por puntos a Martín Mottura, mientras que Luciano Osmar Farías de 29 años, consiguió vencer por puntos a Santiago Tomás Gauchat. El santafeino logró recuperarse de lo que fue la derrota la derrota en Paraná ante Juan José Suárez, aunque anteriormente en el Roque Otrino de Colón había superado por puntos a Valentín Porpatto.

image Luciano Farías del Olimboxing GPP a Gauchat en el evento organizado por el Toledo Boxing Club.

Por su parte, Lucas Urruttia del Peri Boxing Club se impuso por puntos a Ayrton Nombarasco del King Box, Gastón López del King Box doblegó a Mauricio Santillán del gimnasio Un Round Más de la ciudad de Esperanza por puntos, y Agustín Mansilla del Rey Box de Rafaela derrotó a TOmás Fenoglio del Toledo Box.

En tanto, Ulises Witman del Toledo Box venció por puntos a Agustin Bolgiani del King Box, Thiago Ruis Díaz del Toledo Box doblegó a Franco Deffalde del Peri Boxing Club y Bruno Ramayón del Toledo Box a Ricardo Murgoitti del King Box de la ciudad de Santa Fe. Además, Nahuel Aguilar del Toledo Box derrotó por puntos a Lautaro Pereyra dle Upper Box, y Tiziano Undiner del Toledo Box a Tobías Córdoba del Club Atlético Colón.