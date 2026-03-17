Uno Santa Fe | Ovación | Esperanza

Esperanza disfrutó de una atractiva velada de boxeo amateur

En el Club Unión de Esperanza se realizó un festival con 11 combates entre púgiles aficionados que fue organizado por Toledo Boxing

Ovación

Por Ovación

17 de marzo 2026 · 09:04hs
El santafesino Nicolás Tobar tuvo una buena actuación en Unión de Esperanza.

El santafesino Nicolás Tobar tuvo una buena actuación en Unión de Esperanza.

Una gran convocatoria resultó el festival de boxeo amateur que contó con 11 combates, en cuanto a púgiles de toda la región, como así de la respuesta de público. El evento fue organizado por Catriel Toledo del Boxing Club, se concretó en las instalaciones del Club Unión de Esperanza, en la ciudad cabecera del departamento Las Colonias, y contó con la fiscalización de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe.

Gran velada amateur en Unión de Esperanza

En el Club Unión de Esperanza se realizó una velada de boxeo amateur que fue fiscalizada por José Baisetto de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, tuvo como árbitro a Ricardo Centurión y contó con la actuación de Darío Gómez, Lisandro Maglir, Torcuato Arzeno y Emanuel Baissetto como jueces. Además, Beatríz Perassi cumplió la función de cronometrista, y el doctor Sergio Ramseyer el médico presente.

Finalmente fueron once combates amateurs en la ciudad de Esperanza en el cual los púgiles de la capital provincial tuvieron una faena más que positiva con buenas actuaciones, varios triunfos y la expectativa de continuar creciendo como boxeadores aficionados.

Los representantes del Olimboxing de Santa Fe, entrenados por Osvaldo Salami y Walter Zoccola, tuvieron una actuación satisfactoria. El púgil nacido en la ciudad de Paraná y 33 años de edad, Nicolás Tobar, se impuso por puntos a Martín Mottura, mientras que Luciano Osmar Farías de 29 años, consiguió vencer por puntos a Santiago Tomás Gauchat. El santafeino logró recuperarse de lo que fue la derrota la derrota en Paraná ante Juan José Suárez, aunque anteriormente en el Roque Otrino de Colón había superado por puntos a Valentín Porpatto.

image
Luciano Far&iacute;as del Olimboxing GPP a Gauchat en el evento organizado por el Toledo Boxing Club.

Luciano Farías del Olimboxing GPP a Gauchat en el evento organizado por el Toledo Boxing Club.

Por su parte, Lucas Urruttia del Peri Boxing Club se impuso por puntos a Ayrton Nombarasco del King Box, Gastón López del King Box doblegó a Mauricio Santillán del gimnasio Un Round Más de la ciudad de Esperanza por puntos, y Agustín Mansilla del Rey Box de Rafaela derrotó a TOmás Fenoglio del Toledo Box.

En tanto, Ulises Witman del Toledo Box venció por puntos a Agustin Bolgiani del King Box, Thiago Ruis Díaz del Toledo Box doblegó a Franco Deffalde del Peri Boxing Club y Bruno Ramayón del Toledo Box a Ricardo Murgoitti del King Box de la ciudad de Santa Fe. Además, Nahuel Aguilar del Toledo Box derrotó por puntos a Lautaro Pereyra dle Upper Box, y Tiziano Undiner del Toledo Box a Tobías Córdoba del Club Atlético Colón.

Esperanza boxeo amateur
Noticias relacionadas
Cuatro jugadores de Capibaras formarán parte de la concentración de Los Pumitas.

Los Pumitas realizarán una concentración nacional en Don Torcuato

En el final del choque entre Ciclón Racing y Unión Arroyo Seco se registraron incidentes.

Se registraron incidentes en el partido de Ciclón Racing con Unión Arroyo Seco

Unión sumó su sexta derrota consecutiva.

Unión cayó ante Racing de Chivilcoy, sumando su sexta caída al hilo

Defensa y Justicia goleó a San Lorenzo 5-2.

Antes de recibir a Unión, Defensa y Justicia aplastó a San Lorenzo

Lo último

El peor arranque de Colón en los torneos de la Primera Nacional

El peor arranque de Colón en los torneos de la Primera Nacional

Megaoperativo en barrio Coronel Dorrego: 16 allanamientos por robos de motos y seis aprehendidos

Megaoperativo en barrio Coronel Dorrego: 16 allanamientos por robos de motos y seis aprehendidos

Nico De Tracy regresa a Santa Fe presentando Purga, su nuevo unipersonal de Satand Up

Nico De Tracy regresa a Santa Fe presentando "Purga", su nuevo unipersonal de Satand Up

Último Momento
El peor arranque de Colón en los torneos de la Primera Nacional

El peor arranque de Colón en los torneos de la Primera Nacional

Megaoperativo en barrio Coronel Dorrego: 16 allanamientos por robos de motos y seis aprehendidos

Megaoperativo en barrio Coronel Dorrego: 16 allanamientos por robos de motos y seis aprehendidos

Nico De Tracy regresa a Santa Fe presentando Purga, su nuevo unipersonal de Satand Up

Nico De Tracy regresa a Santa Fe presentando "Purga", su nuevo unipersonal de Satand Up

El partido entre Unión y Agropecuario se jugaría en el Coloso Marcelo Bielsa

El partido entre Unión y Agropecuario se jugaría en el Coloso Marcelo Bielsa

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner dijo que Bonadio y Stornelli tuvieron prácticas mafiosas y criminales

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner dijo que Bonadio y Stornelli tuvieron prácticas mafiosas y criminales

Ovación
Se registraron incidentes en el partido de Ciclón Racing con Unión Arroyo Seco

Se registraron incidentes en el partido de Ciclón Racing con Unión Arroyo Seco

Unión cayó ante Racing de Chivilcoy, sumando su sexta caída al hilo

Unión cayó ante Racing de Chivilcoy, sumando su sexta caída al hilo

Esperanza disfrutó de una atractiva velada de boxeo amateur

Esperanza disfrutó de una atractiva velada de boxeo amateur

Los Pumitas realizarán una concentración nacional en Don Torcuato

Los Pumitas realizarán una concentración nacional en Don Torcuato

Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"