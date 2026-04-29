FIFA revela los premios del Mundial 2026: los millones de dólares que cobrará el campeón

En la antesala del Mundial 2026, la FIFA tomó la decisión de aumentar los premios económicos de la competencia. ¿Cuánto se llevará el campeón?

La FIFA ha dado un golpe sobre la mesa en vísperas de la cita más esperada del fútbol. Tras la reunión de su Consejo en Vancouver, se ha oficializado que el Mundial 2026 no solo romperá récords de audiencia y selecciones, sino que también será el más lucrativo de la historia.

Tras coronarse en Qatar 2022, la Selección Argentina recibió un premio equivalente a los 42 millones de dólares, algo que se verá aumentado en un 15% en esta edición.

El campeón del Mundial 2025 se llevará 50 millones de dólares

La gran noticia que esperaban las federaciones se ha confirmado: el campeón del mundo se embolsará la astronómica cifra de 50 millones de dólares, pero lo cierto es que no queda todo ahí.

El anuncio de la FIFA va más allá de un cheque para el ganador; ya que el organismo ha elevado el fondo total de premios a un acumulado histórico de 871 millones de dólares.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que este aumento busca compensar los desafíos logísticos de un torneo que se jugará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, con un formato expandido a 48 equipos en total.

image La FIFA aumentó sus premios para el Mundial 2026.

"Estamos en la posición financiera más sólida de nuestra historia", afirmó la FIFA, proyectando ingresos cercanos a los 13.000 millones de dólares para este Mundial 2026.

Además, el subcamopeón recibirá 33 millones de dólares, mientras que el tercer y cuarto puesto se llevarán 29 y 27 millones respectivamente.

El dinero que tiene asegurado cada país que jugará el Mundial

Como si fuera poco, cada selección eliminada en esta instancia recibirá 10 millones de dólares (un aumento frente a los 9 millones previstos inicialmente).

Y, por último, FIFA ha incrementado el pago por "preparación" a 2,5 millones de dólares por selección. Esto significa que cualquier país que clasifique al Mundial 2026 tiene asegurado un ingreso mínimo de 12,5 millones de dólares.