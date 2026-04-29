Uno Santa Fe | Ovación | FIFA

FIFA revela los premios del Mundial 2026: los millones de dólares que cobrará el campeón

En la antesala del Mundial 2026, la FIFA tomó la decisión de aumentar los premios económicos de la competencia. ¿Cuánto se llevará el campeón?

Ovación

Por Ovación

29 de abril 2026 · 16:22hs
FIFA revela los premios del Mundial 2026: los millones de dólares que cobrará el campeón

La FIFA ha dado un golpe sobre la mesa en vísperas de la cita más esperada del fútbol. Tras la reunión de su Consejo en Vancouver, se ha oficializado que el Mundial 2026 no solo romperá récords de audiencia y selecciones, sino que también será el más lucrativo de la historia.

Tras coronarse en Qatar 2022, la Selección Argentina recibió un premio equivalente a los 42 millones de dólares, algo que se verá aumentado en un 15% en esta edición.

El campeón del Mundial 2025 se llevará 50 millones de dólares

La gran noticia que esperaban las federaciones se ha confirmado: el campeón del mundo se embolsará la astronómica cifra de 50 millones de dólares, pero lo cierto es que no queda todo ahí.

El anuncio de la FIFA va más allá de un cheque para el ganador; ya que el organismo ha elevado el fondo total de premios a un acumulado histórico de 871 millones de dólares.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que este aumento busca compensar los desafíos logísticos de un torneo que se jugará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, con un formato expandido a 48 equipos en total.

image
La FIFA aument&oacute; sus premios para el Mundial 2026.

La FIFA aumentó sus premios para el Mundial 2026.

"Estamos en la posición financiera más sólida de nuestra historia", afirmó la FIFA, proyectando ingresos cercanos a los 13.000 millones de dólares para este Mundial 2026.

Además, el subcamopeón recibirá 33 millones de dólares, mientras que el tercer y cuarto puesto se llevarán 29 y 27 millones respectivamente.

El dinero que tiene asegurado cada país que jugará el Mundial

Como si fuera poco, cada selección eliminada en esta instancia recibirá 10 millones de dólares (un aumento frente a los 9 millones previstos inicialmente).

Y, por último, FIFA ha incrementado el pago por "preparación" a 2,5 millones de dólares por selección. Esto significa que cualquier país que clasifique al Mundial 2026 tiene asegurado un ingreso mínimo de 12,5 millones de dólares.

FIFA Mundial Vancouver
Noticias relacionadas
apertura a1: triunfos de cust a y union (sf)

Apertura A1: triunfos de CUST A y Unión (SF)

El santafesino Chiquito Vergara peleará en España ante un Cubano.

Chiquito Vergara y un importante desafío en Palma de Mallorca

Atlético de Madrid recibe a Arsenal.

Semifinal de Champions League: Atlético de Madrid recibe a Arsenal

Estudiantes será local ante Flamengo.

Por la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata recibe al campeón Flamengo

Lo último

Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Cosecha récord: camiones congestionan las rutas del cordón industrial del sur provincial

Cosecha récord: camiones congestionan las rutas del cordón industrial del sur provincial

Lértora evoluciona y en Colón crece el optimismo para el duelo ante Los Andes

Lértora evoluciona y en Colón crece el optimismo para el duelo ante Los Andes

Último Momento
Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Cosecha récord: camiones congestionan las rutas del cordón industrial del sur provincial

Cosecha récord: camiones congestionan las rutas del cordón industrial del sur provincial

Lértora evoluciona y en Colón crece el optimismo para el duelo ante Los Andes

Lértora evoluciona y en Colón crece el optimismo para el duelo ante Los Andes

FIFA revela los premios del Mundial 2026: los millones de dólares que cobrará el campeón

FIFA revela los premios del Mundial 2026: los millones de dólares que cobrará el campeón

Uno de cada tres estatales tiene descuentos por créditos y 12.000 agentes superan el 25% del sueldo comprometido

Uno de cada tres estatales tiene descuentos por créditos y 12.000 agentes superan el 25% del sueldo comprometido

Ovación
Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Unión juega su partido desde las redes: Madelón lidera el mensaje en la previa ante Talleres

Unión juega su partido desde las redes: Madelón lidera el mensaje en la previa ante Talleres

Lemos DT de Los Andes: Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato

Lemos DT de Los Andes: "Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato"

No hay dos sin tres: El guiño en favor de Colón respecto a los delanteros rivales

No hay dos sin tres: El guiño en favor de Colón respecto a los delanteros rivales

Valdez Chamorro, la carta de Los Andes: Queremos hacernos fuertes ante un grande como Colón

Valdez Chamorro, la carta de Los Andes: "Queremos hacernos fuertes ante un grande como Colón"

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo