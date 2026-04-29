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Atlético de Madrid y Arsenal, a mano en la ida de las semis de la Champions League

Atlético de Madrid y Arsenal se enfrentaron en la ida de las semifinales de la Champions League. Julián Álvarez anotó para el Aleti y se fue lesionado.

Ovación

Por Ovación

29 de abril 2026 · 18:53hs
Atlético de Madrid y Arsenal, a mano en la ida de las semis de la Champions League

Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1 en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League, un partido cargado de polémica arbitral que dejó la serie abierta para la revancha en Londres.

El encuentro fue cerrado y parejo: se jugó con mucha fricción en cada sector del campo y primó la cautela por sobre la ambición ofensiva. Las situaciones de gol escasearon y la tensión se adueñó del desarrollo, que terminó resolviéndose desde el punto penal y con varias intervenciones del VAR.

La apertura del marcador llegó tras una falta de David Hanko sobre Viktor Gyökeres, sancionada como penal por el árbitro Danny Makkelie. Más tarde, una mano de Ben White dentro del área derivó en otro penal que, tras revisión, también fue confirmado.

En una tercera jugada polémica, un penal inicialmente cobrado por una supuesta falta de Hanko sobre Eberechi Eze fue finalmente anulado. Las decisiones del árbitro y del VAR fueron consideradas acertadas, aunque no dejaron de generar debate.

Las emociones entre Atlético de Madrid y Arsenal

Viktor Gyökeres y Julián Álvarez convirtieron desde los doce pasos, y esas ejecuciones constituyeron lo más peligroso de la noche. Atlético tuvo la opción más clara para llevarse la victoria, con un remate de Ademola Lookman que encontró una gran respuesta de David Raya. Arsenal, por su parte, mostró poco en ataque y apenas inquietó con intentos aislados.

El partido dejó además un hito individual: Julián Álvarez alcanzó los 25 goles en la Champions League en apenas su cuarta temporada.

Con esa cifra superó a Ángel Di María y Gonzalo Higuaín (24) e igualó a Lautaro Martínez y Hernán Crespo, todo ello en apenas 41 partidos disputados en el torneo. Por encima aparecen Sergio Agüero (41), Alfredo Di Stéfano (49) y, en lo más alto, Lionel Messi con 129 tantos.

Atlético de Madrid Arsenal Champions League
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