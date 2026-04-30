Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 30 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este este jueves 30 de abril en SANTA FE y SANTO TOMÉ

• 8 a 12:

- Lavalle, Alberdi, Pedro de Vega y J.P. López

Mantenimiento de subestación

- Lamadrid, Estrada, Zeballos y Don Guanella

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13: Estrada, Diagonal Santa Fe, Ruperto Godoy y Llerena

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 14: Hernandarias, Espora, Menchaca y Circunvalación oeste

Mantenimiento

• 13 a 16: Roque Sáenz Peña, San Juan, Derqui y Llerena

Mantenimiento de Subestación

SANTO TOMÉ

• 8 a 12:

- Gaboto, 13 de diciembre, Tucumán y Saavedra

Mantenimiento

- San Martín, Necochea, 13 de diciembre y Zapata

Mantenimiento

PARAJE LOS ZAPALLOS

• 8 a 12: RP1, Del Mandubé, Del Dorado y Del Pacú

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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