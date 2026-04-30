La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este jueves 30 de abril en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 30 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 8 a 12:
- Lavalle, Alberdi, Pedro de Vega y J.P. López
Mantenimiento de subestación
- Lamadrid, Estrada, Zeballos y Don Guanella
Reemplazo de Conductores
• 9 a 13: Estrada, Diagonal Santa Fe, Ruperto Godoy y Llerena
Mantenimiento de Subestación
• 10 a 14: Hernandarias, Espora, Menchaca y Circunvalación oeste
Mantenimiento
• 13 a 16: Roque Sáenz Peña, San Juan, Derqui y Llerena
Mantenimiento de Subestación
SANTO TOMÉ
• 8 a 12:
- Gaboto, 13 de diciembre, Tucumán y Saavedra
Mantenimiento
- San Martín, Necochea, 13 de diciembre y Zapata
Mantenimiento
PARAJE LOS ZAPALLOS
• 8 a 12: RP1, Del Mandubé, Del Dorado y Del Pacú
Reemplazo de postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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