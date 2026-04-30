Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 30 de abril en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

30 de abril 2026 · 06:58hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este este jueves 30 de abril en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 12:

- Lavalle, Alberdi, Pedro de Vega y J.P. López

Mantenimiento de subestación

- Lamadrid, Estrada, Zeballos y Don Guanella

Reemplazo de Conductores

• 9 a 13: Estrada, Diagonal Santa Fe, Ruperto Godoy y Llerena

Mantenimiento de Subestación

• 10 a 14: Hernandarias, Espora, Menchaca y Circunvalación oeste

Mantenimiento

• 13 a 16: Roque Sáenz Peña, San Juan, Derqui y Llerena

Mantenimiento de Subestación

SANTO TOMÉ

• 8 a 12:

- Gaboto, 13 de diciembre, Tucumán y Saavedra

Mantenimiento

- San Martín, Necochea, 13 de diciembre y Zapata

Mantenimiento

PARAJE LOS ZAPALLOS

• 8 a 12: RP1, Del Mandubé, Del Dorado y Del Pacú

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este lunes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este domingo

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Lo último

Colón de San Justo y Sanjustino no se sacaron diferencias en el clásico del Portón del Norte

Colón de San Justo y Sanjustino no se sacaron diferencias en el clásico del Portón del Norte

Cronograma de pago de haberes de abril a trabajadores provinciales

Cronograma de pago de haberes de abril a trabajadores provinciales

El récord que Julián Álvarez le arrebató a Lionel Messi en la Champions League

El récord que Julián Álvarez le arrebató a Lionel Messi en la Champions League

Último Momento
Colón de San Justo y Sanjustino no se sacaron diferencias en el clásico del Portón del Norte

Colón de San Justo y Sanjustino no se sacaron diferencias en el clásico del Portón del Norte

Cronograma de pago de haberes de abril a trabajadores provinciales

Cronograma de pago de haberes de abril a trabajadores provinciales

El récord que Julián Álvarez le arrebató a Lionel Messi en la Champions League

El récord que Julián Álvarez le arrebató a Lionel Messi en la Champions League

StopApuestas: la app contra el juego ilegal sumó más de 1.000 descargas en 48 horas

StopApuestas: la app contra el juego ilegal sumó más de 1.000 descargas en 48 horas

Julián Álvarez estará en la revancha con Arsenal y llevó tranquilidad a la Selección Argentina

Julián Álvarez estará en la revancha con Arsenal y llevó tranquilidad a la Selección Argentina

Ovación
Colón de San Justo y Sanjustino no se sacaron diferencias en el clásico del Portón del Norte

Colón de San Justo y Sanjustino no se sacaron diferencias en el clásico del Portón del Norte

Julián Álvarez estará en la revancha con Arsenal y llevó tranquilidad a la Selección Argentina

Julián Álvarez estará en la revancha con Arsenal y llevó tranquilidad a la Selección Argentina

El récord que Julián Álvarez le arrebató a Lionel Messi en la Champions League

El récord que Julián Álvarez le arrebató a Lionel Messi en la Champions League

A 23 años de la inundación, Colón y Unión mantuvieron viva la memoria de Santa Fe

A 23 años de la inundación, Colón y Unión mantuvieron viva la memoria de Santa Fe

Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo