Estudiantes empató con Newell's y Unión sigue siendo el líder de la Zona A

Estudiantes no pudo ganarle a Newell's y Unión continúa siendo el único puntero de la Zona A.

Newell’s y Estudiantes de La Plata cerraron la décima fecha del Torneo Clausura con un empate 1-1. Un resultado que festejó Unión, quien continúa siendo el único líder de la Zona A con 17 puntos.

El defensor Eric Meza había puesto en ventaja a Estudiantes cuando se jugaban 30' del segundo tiempo. Pero cuando se jugaba el primer minuto de descuento, Luciano Lollo empató para el elenco rosarino.

Con esta igualdad, el Pincha se ubica 3° con 16 puntos, los mismos que Barracas Central, pero el Guapo queda segundo por mejor diferencia de gol.

Newell’s, en cambio, se ubica 14° con apenas 10 puntos. En la próxima jornada, la número 11, Estudiantes será local ante Barracas Central, mientras que Newell’s visitará a Boca.