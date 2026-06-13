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Policías de la PDI trasladaron a Santa Fe a los tres presuntos autores de estafas informáticas millonarias

Los sospechosos fueron aprehendidos en distintos procedimientos realizados en la provincia de Buenos Aires y quedaron a disposición de la Justicia santafesina. La investigación permitió esclarecer maniobras fraudulentas que afectaron a víctimas de Santa Fe, Rosario y Capitán Bermúdez, con perjuicios económicos que superaron los 16 millones de pesos

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de junio 2026 · 11:41hs
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Policías de la PDI trasladaron a Santa Fe a los tres presuntos autores de estafas informáticas millonarias

Policías de la PDI trasladaron a Santa Fe a los tres presuntos autores de estafas informáticas millonarias

Esta semana, Policías de Investigaciones PDI trasladaron a la ciudad de Santa Fe a tres personas aprehendidas en la provincia de Buenos Aires, acusadas de integrar una organización dedicada a cometer estafas informáticas mediante la vulneración de cuentas de inversión y la utilización de documentación adulterada.

La investigación es llevada adelante por la Sección de Delitos Informáticos del Departamento Operativo Región I de la Policía de Investigaciones PDI y se encuentra bajo la dirección del fiscal Agustín Nigro, del Ministerio Público de la Acusación.

El origen de la investigación de las estafas

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por un vecino de la ciudad de Santa Fe que advirtió movimientos irregulares en una plataforma financiera digital donde poseía una cuenta de inversión. Según establecieron los investigadores, los responsables lograron vulnerar el sistema y sustraer aproximadamente 16 millones de pesos mediante transferencias realizadas hacia cuentas creadas de manera fraudulenta. A medida que avanzó la pesquisa, los investigadores detectaron que la misma modalidad había sido utilizada para perjudicar a otras víctimas radicadas en las ciudades de Rosario y Capitán Bermúdez, por lo que las actuaciones fueron unificadas en un único expediente judicial.

Cómo operaba la organización

De acuerdo con la investigación, los responsables transferían fondos desde cuentas de inversión legítimas hacia cuentas apócrifas abiertas en plataformas financieras digitales. Para concretar las maniobras utilizaban documentación adulterada y datos personales obtenidos de las propias víctimas, lo que les permitía generar perfiles falsos y desviar importantes sumas de dinero. A través de tareas de análisis informático, trazabilidad financiera y reconstrucción de operaciones digitales, los pesquisas lograron seguir el recorrido de los fondos e identificar a los presuntos responsables.

Allanamientos y aprehensiones

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Los procedimientos fueron ejecutados el 4 de junio por oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria PSA y de áreas investigativas bonaerenses en viviendas ubicadas en Martín Coronado, San Martín, Caseros y San Antonio de Padua. Como resultado de los operativos fueron aprehendidos S. N. A., de 24 años; E. M. T., de 23; y L. J. V., de 25 años. Además, se secuestraron diversos elementos considerados de interés para el avance de la causa.

Traslado a Santa Fe

En las últimas horas, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria PSA concretaron el traslado de los tres aprehendidos a la ciudad de Santa Fe. Una vez finalizadas las actuaciones procesales correspondientes, quedaron a disposición del fiscal Agustín Nigro y fueron alojados en dependencias mientras continúa el proceso judicial. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas medidas destinadas a determinar si existen más personas involucradas en las maniobras fraudulentas que ocasionaron pérdidas millonarias a las víctimas.

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