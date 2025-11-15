Estudiantes (RC) hizo valer su localía y se metió en la final del Reducido

Estudiantes (RC) superó de local 1-0 a su homónimo de Caseros y se metió en la final del Reducido por ventaja deportiva

En una noche cargada de tensión en el estadio Antonio Candini, Estudiantes (RC) venció 1-0 a Estudiantes (BA) y, gracias al 1-1 global y a la ventaja deportiva, aseguró su lugar en la final del Reducido de la Primera Nacional.

El León llegaba obligado tras la derrota en la ida, pero sabía que su ubicación en la tabla general lo dejaba bien posicionado: necesitaba igualar la serie para avanzar. Y lo logró. El gol decisivo llegó a los 47 minutos de la primera parte, cuando Lucas González apareció para quebrar el cero y encender al Candini.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1989845140760936499&partner=&hide_thread=false ¡EL LEÓN DEL IMPERIO ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 45'+1, González puso el 1-0 ante Estudiantes (BA) en la vuelta de las semifinales del reducido. pic.twitter.com/hrH8vDsXUr — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2025

Con la serie resuelta, el conjunto dirigido por Iván Delfino ahora aguarda por su rival, que saldrá del duelo entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón, programado para este domingo 16 de noviembre a las 17.15 con televisación de DSports.

La final del Reducido también se disputará en formato ida y vuelta, pero sin ventaja deportiva. Si hay empate en el resultado global, habrá alargue y, si persiste la igualdad, la definición será desde el punto penal. El equipo que cierre la serie como local será el mejor ubicado en la tabla general.