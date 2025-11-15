Pasó la primera fase eliminatoria de los playoffs en la A de la Liga

Uno Santa Fe | Ovación | playoffs

15 de noviembre 2025 · 20:08hs
Este sábado se disputó la Primera Fase Eliminatoria de los Playoffs de la Copa Isósceles de la máxima división de la Liga Santafesina, donde Colón y Ciclón Racing avanzaron por los penales y donde Independiente y Ateneo se hicieron fuertes de visita. A continuación los resultados y sus respectivos goleadores y los cruces de los Cuartos de Final.

TORNEO CLAUSURA NORBERTO SERENOTTI

COPA ISÓSCELES

PRIMERA A

PLAYOFFS

Primera Fase Eliminatoria

Sábado 15 de noviembre

Náutico El Quillá 0 – Ateneo Inmaculada 1 (Manuel Báez)

Gimnasia y Esgrima 0 – Colón 0

Definición por penales: Ganó Colón 4-3.

Ciclón Racing 0 – La Salle Jobson 0

Definición por penales: Ganó Ciclón Racing 4-1.

La Perla del Oeste 0 – Independiente 4 (Rodrigo Rolón, Gabriel Santos, Fabricio Antivero y Marcelo Romero)

Cruces de Cuartos de Final

Colón de San Justo – Ateneo Inmaculada

Sportivo Guadalupe – Colón

Unión – Independiente

Sanjustino – Ciclón Racing

playoffs Liga Santafesina Colón
