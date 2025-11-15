Pasó la primera fase eliminatoria de los playoffs en la A de la Liga

Se disputó la primera fase de los playoffs de la A en la Liga Santafesina: Colón y Ciclón Racing pasaron por penales. Independiente y Ateneo ganaron de visita

Este sábado se disputó la Primera Fase Eliminatoria de los Playoffs de la Copa Isósceles de la máxima división de la Liga Santafesina, donde Colón y Ciclón Racing avanzaron por los penales y donde Independiente y Ateneo se hicieron fuertes de visita. A continuación los resultados y sus respectivos goleadores y los cruces de los Cuartos de Final.