Pasó la primera fase eliminatoria de los playoffs en la A de la Liga

Este sábado se disputó la Primera Fase Eliminatoria de los Playoffs de la Copa Isósceles de la máxima división de la Liga Santafesina, donde Colón y Ciclón Racing avanzaron por los penales y donde Independiente y Ateneo se hicieron fuertes de visita. A continuación los resultados y sus respectivos goleadores y los cruces de los Cuartos de Final.
15 de noviembre 2025 · 20:08hs
TORNEO CLAUSURA NORBERTO SERENOTTI
COPA ISÓSCELES
PRIMERA A
PLAYOFFS
Primera Fase Eliminatoria
Sábado 15 de noviembre
Náutico El Quillá 0 – Ateneo Inmaculada 1 (Manuel Báez)
Gimnasia y Esgrima 0 – Colón 0
Definición por penales: Ganó Colón 4-3.
Ciclón Racing 0 – La Salle Jobson 0
Definición por penales: Ganó Ciclón Racing 4-1.
La Perla del Oeste 0 – Independiente 4 (Rodrigo Rolón, Gabriel Santos, Fabricio Antivero y Marcelo Romero)
Cruces de Cuartos de Final
Colón de San Justo – Ateneo Inmaculada
Sportivo Guadalupe – Colón
Unión – Independiente
Sanjustino – Ciclón Racing