Uno Santa Fe | Ovación | Sarmiento

Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Sarmiento se lo igualó en el final a San Lorenzo 1-1 en el Pedro Bidegain por la fecha 16 de la zona B del Clausura. El Ciclón sacó su pasaje a la Sudamericana

15 de noviembre 2025 · 21:40hs
Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

@SanLorenzo

Sarmiento de Junín rescató un valioso empate 1-1 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 16 del Torneo Clausura y sueña con la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. El autor del primer gol fue Nicolás Tripichio a los dos minutos de juego, pero Carlos Villalba consiguió la igualdad.

El encuentro tuvo un comienzo ideal para San Lorenzo, ya que apenas comenzó el mismo el Ciclón ya se vio en ventaja gracias al buen gol de Nicolás Tripichio, que definió muy bien dentro del área al encontrarse con la pelota tras una jugada individual del delantero Alexis Cuello.

Parecía que San Lorenzo se iba a quedar con un muy buen triunfo que le permitiría terminar el sábado en la cuarta posición de la Zona B y cuarto en la tabla anual, incluso con chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Además, a los 28 minutos del complemento Sarmiento se quedó con uno menos por la expulsión por doble amarilla del defensor Renzo Orihuela. Sin embargo, todo se terminó viniendo abajo para San Lorenzo, ya que Sarmiento consiguió un agónico empate gracias al zapatazo desde afuera del área de Villalba.

Con este resultado, San Lorenzo quinto en la Zona B con 24 puntos, aunque podría caer un puesto en caso de que River le gane este domingo a Vélez. La buena noticia para el Ciclón, es que se aseguró la participación en la Copa Sudamericana del año que viene.

Sarmiento, por su parte, está octavo en la Zona B con 20 unidades y se clasificará a los playoffs en caso de que Gimnasia y Esgrima La Plata no le gane el lunes a Platense.

Embed - SAN LORENZO y SARMIENTO IGUALARON en el Nuevo Gasómetro | #SanLorenzo 1-1 #Sarmiento | Resumen

Síntesis de San Lorenzo y Sarmiento

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Elías Báez, Gastón Hernández, Daniel Herrera, Ezequiel Herrera; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti. DT: Damián Ayude.

Sarmiento: Lucas Acosta; Joel Godoy, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Alex Vigo; Leandro Suhr, Manuel García, Jonatan Gómez, Jhon Rentería; Franco Frías e Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Gol en el primer tiempo: 2m. Nicolás Tripichio (SL).

Gol en el segundo tiempo: Incidencia en el segundo tiempo: 28m. Expulsado Renzo Orihuela (S).

Cambio en el primer tiempo: 34m. Nery Domínguez por Daniel Herrera (SL).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Lucas Pratto por Franco Frías, Yair Arismendi por Joel Godoy y Carlos Villalba por Jonatan Gómez (S), 16m. Reali por Agustín Ladstatter y Juan Cruz Rattalino por Nicolás Tripichio (SL) y Joaquín Ardaiz por Leandro Suhr (S), 30m. Emanuel Cecchini por Federico Gulli y Branco Salinardi por Ezequiel Cerutti (SL) y 42m. Brandon Márquez por Jhon Rentería (S).

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Juan Pablo Loustau.

Sarmiento San Lorenzo Clausura
Noticias relacionadas
se armaron las semifinales del clausura griselda weimer de liga

Se armaron las semifinales del Clausura Griselda Weimer de Liga

paso la primera fase eliminatoria de los playoffs en la a de la liga

Pasó la primera fase eliminatoria de los playoffs en la A de la Liga

en un partidazo, aldosivi se lo dio vuelta a san martin (sj) y lo mando al descenso

En un partidazo, Aldosivi se lo dio vuelta a San Martín (SJ) y lo mandó al descenso

no hubo milagro: godoy cruz empato con riestra y descendio tras 17 anos

No hubo milagro: Godoy Cruz empató con Riestra y descendió tras 17 años

Lo último

Estudiantes (RC) hizo valer su localía y se metió en la final del Reducido

Estudiantes (RC) hizo valer su localía y se metió en la final del Reducido

Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Milei acusó a Errepar de haber sido el origen de la opereta sobre el monotributo y Ganancias

Milei acusó a Errepar de haber sido el origen de la "opereta" sobre el monotributo y Ganancias

Último Momento
Estudiantes (RC) hizo valer su localía y se metió en la final del Reducido

Estudiantes (RC) hizo valer su localía y se metió en la final del Reducido

Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Milei acusó a Errepar de haber sido el origen de la opereta sobre el monotributo y Ganancias

Milei acusó a Errepar de haber sido el origen de la "opereta" sobre el monotributo y Ganancias

Midland logró el ascenso a la Primera Nacional

Midland logró el ascenso a la Primera Nacional

Se armaron las semifinales del Clausura Griselda Weimer de Liga

Se armaron las semifinales del Clausura Griselda Weimer de Liga

Ovación
Estigarribia se la juega: Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo

Estigarribia se la juega: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

Se armaron las semifinales del Clausura Griselda Weimer de Liga

Se armaron las semifinales del Clausura Griselda Weimer de Liga

Pasó la primera fase eliminatoria de los playoffs en la A de la Liga

Pasó la primera fase eliminatoria de los playoffs en la A de la Liga

Estudiantes (RC) hizo valer su localía y se metió en la final del Reducido

Estudiantes (RC) hizo valer su localía y se metió en la final del Reducido

Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus