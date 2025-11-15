Sarmiento amargó a San Lorenzo sobre la hora y sueña con meterse en los playoffs

Sarmiento se lo igualó en el final a San Lorenzo 1-1 en el Pedro Bidegain por la fecha 16 de la zona B del Clausura. El Ciclón sacó su pasaje a la Sudamericana

Sarmiento de Junín rescató un valioso empate 1-1 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 16 del Torneo Clausura y sueña con la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura . El autor del primer gol fue Nicolás Tripichio a los dos minutos de juego, pero Carlos Villalba consiguió la igualdad.

El encuentro tuvo un comienzo ideal para San Lorenzo, ya que apenas comenzó el mismo el Ciclón ya se vio en ventaja gracias al buen gol de Nicolás Tripichio, que definió muy bien dentro del área al encontrarse con la pelota tras una jugada individual del delantero Alexis Cuello.

Parecía que San Lorenzo se iba a quedar con un muy buen triunfo que le permitiría terminar el sábado en la cuarta posición de la Zona B y cuarto en la tabla anual, incluso con chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Además, a los 28 minutos del complemento Sarmiento se quedó con uno menos por la expulsión por doble amarilla del defensor Renzo Orihuela. Sin embargo, todo se terminó viniendo abajo para San Lorenzo, ya que Sarmiento consiguió un agónico empate gracias al zapatazo desde afuera del área de Villalba.

Con este resultado, San Lorenzo quinto en la Zona B con 24 puntos, aunque podría caer un puesto en caso de que River le gane este domingo a Vélez. La buena noticia para el Ciclón, es que se aseguró la participación en la Copa Sudamericana del año que viene.

Sarmiento, por su parte, está octavo en la Zona B con 20 unidades y se clasificará a los playoffs en caso de que Gimnasia y Esgrima La Plata no le gane el lunes a Platense.

Síntesis de San Lorenzo y Sarmiento

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Elías Báez, Gastón Hernández, Daniel Herrera, Ezequiel Herrera; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti. DT: Damián Ayude.

Sarmiento: Lucas Acosta; Joel Godoy, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela, Alex Vigo; Leandro Suhr, Manuel García, Jonatan Gómez, Jhon Rentería; Franco Frías e Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Gol en el primer tiempo: 2m. Nicolás Tripichio (SL).

Gol en el segundo tiempo: Incidencia en el segundo tiempo: 28m. Expulsado Renzo Orihuela (S).

Cambio en el primer tiempo: 34m. Nery Domínguez por Daniel Herrera (SL).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Lucas Pratto por Franco Frías, Yair Arismendi por Joel Godoy y Carlos Villalba por Jonatan Gómez (S), 16m. Reali por Agustín Ladstatter y Juan Cruz Rattalino por Nicolás Tripichio (SL) y Joaquín Ardaiz por Leandro Suhr (S), 30m. Emanuel Cecchini por Federico Gulli y Branco Salinardi por Ezequiel Cerutti (SL) y 42m. Brandon Márquez por Jhon Rentería (S).

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Juan Pablo Loustau.