Midland logró el ascenso a la Primera Nacional

15 de noviembre 2025 · 20:32hs
En el medio de una jornada intensa por un clima de definición de descensos y permanencias, Ferrocarril Midland se consagró campeón de la Primera B Metropolitana y ascendió a la Primera Nacional.

A pesar de la derrota por 1-0 frente a Flandria en condición de visitante. El aspirante a sacarle el primer lugar de la tabla, Real Pilar, cayó 1-0 ante Liniers y se quedó a tan solo un punto de superar a El Funebrero.

Tras esta hazaña, el elenco de la localidad de Libertad manifestó su felicidad mediante una emotiva publicación que difundió en sus canales oficiales de redes sociales. “Somos de Primera Nacional, llegó la cuarta estrella”, manifestó el usuario verificado del club.

El logro de Midland representa una de las historias más destacadas de la temporada. El equipo mantuvo una identidad de juego sólida y un compromiso colectivo inquebrantable logró sostenerse en lo más alto de la tabla durante gran parte del certamen. A pesar de algunos tropiezos en el tramo final, el conjunto de Libertad consiguió lo más importante: llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo y sostener la ventaja que lo había acompañado durante toda la campaña.

La consagración se vivió con enorme emoción entre los hinchas, que siguieron minuto a minuto lo que ocurría tanto en el estadio Carlos V como en la cancha de Liniers, donde Real Pilar intentaba dar vuelta la historia.

El final de ambos encuentros desató una celebración que rápidamente se trasladó a las calles, con banderas, caravanas y agradecimientos a un plantel que devolvió al club a la segunda categoría del fútbol argentino.

Este ascenso también representa un paso histórico para la institución, que venía de temporadas irregulares y buscaba consolidarse en los primeros planos. Con la cuarta estrella ya bordada en la memoria colectiva, Midland afrontará ahora el desafío de competir en la Primera Nacional, una categoría exigente en la que buscará mantenerse y seguir creciendo.

El sueño se hizo realidad: Midland vuelve a instalar su nombre entre los grandes animadores del ascenso argentino, alimentado por el esfuerzo de su gente y la convicción de un plantel que nunca dejó de creer

