Independiente se despidió del Clausursa sacándole el invicto a Rosario Central

Independiente cerró el Clausura con un triunfo 1-0 ante Rosario Central que le permite mantener viva la esperanza de jugar la próxima Sudamericana

Independiente cerró su participación en el Torneo Clausura , donde ya no tenía chances de meterse en los playoffs, con un triunfo 1-0 ante Rosario Central que le permite mantener viva la esperanza de disputar la próxima edición de la Copa Sudamericana.

El autor del único gol del encuentro, que contó con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, fue el delantero paraguayo Gabriel Ávalos, a los 28 minutos del primer tiempo.

Sobre el final del encuentro hubo un altercado que derivó en la expulsión de Rodrigo Fernández Cedrés, de Independiente, e Ignacio Malcorra, este último de Rosario Central que podría perderse los octavos de final de los playoffs.

Independiente, que luego de cortar con una sequía de 15 partidos seguidos sin ganar, pudo enlazar tres triunfos consecutivos, tuvo un arranque de encuentro furioso, poniendo contra las cuerdas constantemente a un Rosario Central que contó con mayoría de suplentes.

Esta decisión que tomó el director técnico Canalla, Ariel Holan, se debe a que su equipo ya tenía asegurada la primera posición en la Zona B y la participación en la próxima edición de la Copa Libertadores. Además, le servía para darle descanso a sus mayores figuras, de cara a los playoffs.

Así fue como llegó el merecido gol de Independiente cerca de la media hora de juego, cuando Ávalos conectó de cabeza luego de un muy buen centro del lateral Facundo Zabala.

En el complemento se vio una imagen muy mejorada por parte de Rosario Central, que incluso contó con situaciones clarísimas para conseguir la igualdad y mantener el invicto en este Torneo Clausura donde es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.

Sin embargo, el arquero de Independiente, Rodrigo Rey, se hizo figura con unas atajadas impresionantes para darle el triunfo a los suyos.

Con este triunfo, que fue el cuarto en fila para los dirigidos por Gustavo Quinteros, Independiente mantiene una mínima chance de clasificar a la edición 2026 de la Copa Sudamericana. Para que esto ocurra, el Rojo necesita que Huracán no gane este lunes en su visita a Barracas Central, que Lanús se consagre campeón de la Copa Sudamericana y que un equipo por delante suyo en la tabla anual salga campeón del Torneo Clausura.

Embed - REY FUE FIGURA Y EL ROJO GANÓ SU CUARTO PARTIDO CONSECUTIVO | Independiente 1-0 R. Central | RESUMEN

Síntesis de Independiente y Rosario Central

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Kevin Lomónaco, Leonardo Godoy; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Rosario Central: Jorge Broun; Juan Giménez, Juan Komar, Ignacio Ovando, Juan Manuel Elordi; Federico Navarro, Ignacio Malcorra, Santiago López, Francesco Lo Celso, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Ariel Holan.

Gol en el primer tiempo: 28m. Gabriel Ávalos (I).

Incidentes después del partido: expulsados Rodrigo Fernández Cedrés (I) e Ignacio Malcorra (RC) por una pelea.

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Gaspar Duarte por Santiago López y Tomás O´Connor por Francesco Lo Celso (RC), 18m. Giovanni Cantizano por Jaminton Campaz (RC), 20m. Pablo Galdames por Luciano Cabral, Ignacio Pussetto por Gabriel Ávalos, Diego Tarzia por Matías Abaldo (I), 25m. Federico Vera por Leonardo Godoy (I), 30m. Nicolás Freire por Kevin Lomónaco (I) y Maximiliano Lovera por Federico Navarro y Agustín Modica por Enzo Copetti (RC).

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Silvio Trucco.