Se armaron las semifinales del Clausura Griselda Weimer de Liga

Este sábado se disputaron los cuartos de final del octogonal, donde se armaron las semis del Clausura Griselda Weimer de Liga Santafesina

Este sábado se disputaron los cuartos de final del octogonal del Clausura Griselda Weimer de la Segunda División de Liga Santafesina, donde Depor Santa Rosa y Las Flores ratificaron su condición de mejores del año y donde el Nuevo y Banco también lograron pasar de ronda ante dos rivales de fuste.