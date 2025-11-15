Se armaron las semifinales del Clausura Griselda Weimer de Liga

Este sábado se disputaron los cuartos de final del octogonal del Clausura Griselda Weimer de la Segunda División de Liga Santafesina, donde Depor Santa Rosa y Las Flores ratificaron su condición de mejores del año y donde el Nuevo y Banco también lograron pasar de ronda ante dos rivales de fuste.
15 de noviembre 2025 · 20:17hs
TORNEO CLAUSURA GRISELDA WEIMER
COPA JERÁRQUICOS SALUD
PRIMERA B
OCTOGONAL
Cuartos de Final
Sábado 15 de noviembre
Deportivo Santa Rosa 2 (Ricardo Acosta y Germán Ponce) – Atenas 1 (Maxmiliano Laborie)
Las Flores II 1 (Diego Moncada) – Los Canarios 0
Nuevo Horizonte 4 (Eduardo Flores, Juan Romero y Lautaro Wagner x2) – Floresta 2 (Dylan Maidana y Tomás Villalba)
Banco Provincial 1 (Agustín Silvano) – Belgrano 0
Cruces de Semifinales
Deportivo Santa Rosa – Nuevo Horizonte
Las Flores II – Banco Provincial