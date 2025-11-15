Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Se armaron las semifinales del Clausura Griselda Weimer de Liga

Este sábado se disputaron los cuartos de final del octogonal, donde se armaron las semis del Clausura Griselda Weimer de Liga Santafesina

15 de noviembre 2025 · 20:17hs
Obra de Agustín Maradona – AM Liga

Este sábado se disputaron los cuartos de final del octogonal del Clausura Griselda Weimer de la Segunda División de Liga Santafesina, donde Depor Santa Rosa y Las Flores ratificaron su condición de mejores del año y donde el Nuevo y Banco también lograron pasar de ronda ante dos rivales de fuste.

TORNEO CLAUSURA GRISELDA WEIMER

COPA JERÁRQUICOS SALUD

PRIMERA B

OCTOGONAL

Cuartos de Final

Sábado 15 de noviembre

Deportivo Santa Rosa 2 (Ricardo Acosta y Germán Ponce) – Atenas 1 (Maxmiliano Laborie)

Las Flores II 1 (Diego Moncada) – Los Canarios 0

Nuevo Horizonte 4 (Eduardo Flores, Juan Romero y Lautaro Wagner x2) – Floresta 2 (Dylan Maidana y Tomás Villalba)

Banco Provincial 1 (Agustín Silvano) – Belgrano 0

Cruces de Semifinales

Deportivo Santa Rosa – Nuevo Horizonte

Las Flores II – Banco Provincial

Clausura Griselda Weimer Liga Santafesina
