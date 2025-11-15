Uno Santa Fe | Unión | Unión

Estigarribia, firme en Unión: "Belgrano tiene buenos jugadores, pero buscaremos traernos todo"

El delantero de Unión, Marcelo Estigarribia, palpitó el partido ante Belgrano por la fecha 16 de la zona A del Clausura.

Ovación

Por Ovación

15 de noviembre 2025 · 15:48hs
Unión encara la recta final del Clausura con el objetivo de terminar entre los cuatro primeros de la Zona A y asegurarse la localía en los playoffs. En la previa del duelo de este lunes, a las 17, ante Belgrano en Córdoba, Marcelo Estigarribia habló del presente, del rival y de las metas que todavía quedan por cumplir.

El delantero dejó en claro en charla con Radio Suceso de Córdoba AM 1350 que, aunque la clasificación ya está asegurada, el Tatengue no piensa aflojar: “Sabemos que estamos clasificados, pero nuestra meta es jugar los mano a mano en casa. Para eso tenemos que hacer un buen partido ante un rival con buenos jugadores. Debemos prepararlo de la mejor manera para traernos todo”.

Chelo también hizo un balance del recorrido del equipo en el torneo y del crecimiento que mostraron desde la segunda parte del año: “Este torneo fue muy bueno para nosotros. La primera parte no fue la que esperábamos, pero todo pasaba por el tiempo. Había material y solo teníamso que laburar más. Así logramos mejorar y clasificamos. Nos salvamos del descenso varias fechas antes, que era el gran objetivo, y consolidamos una idea. Ahora disfrutando este momento y apuntando a seguir creciendo, porque queda torneo por delante”.

Marcelo Estigarribia
Estigarribia sacó pecho en Unión en la previa del partido ante Belgrano.

Estigarribia sacó pecho en Unión en la previa del partido ante Belgrano.

Estigarribia, enfocado a pleno en Unión sin mirar a Belgrano

Respecto al duelo contra el Pirata, recordó el antecedente reciente y marcó dónde deberá concentrarse Unión: “Ya nos tocó enfrentarlo acá en un partido muy cerrado. Tienen buenos jugadores e individuales, aunque no estén en su mejor momento. Tenemos que estar atentos, pero sobre todo focalizarnos en lo nuestro, que es lo que nos viene dando resultados. Sabemos del rival, pero primero pensamos en lo que debemos hacer nosotros”.

El atacante también habló de la presión que se genera cuando un equipo que todavía no ganaron títulos: “Genera ruido sin dudas. Pero hay que estar tranquilos. No volverse locos y seguir trabajando. Cumplimos dos objetivos, vamos por otro más y queda torneo por delante. Hay que ir paso a paso”.

De cara al encuentro en el Gigante de Alberdi, Estigarribia se espera un choque intenso y con mucho en juego: “Creo que será parecido al que jugamos acá. Con todos los resultados puestos y la chance de que Belgrano necesite salir a ganar, habrá mucha presión en Alberdi. Tendremos que hacer nuestro juego e imponernos. Va a ser un lindo partido”.

Por último, reafirmó su confianza en el funcionamiento del equipo, más allá de los altibajos: “Confío en lo que venimos haciendo, más allá de las rachas. Belgrano va a proponer para quedarse con los tres puntos, pero nosotros queremos lo mismo”.

