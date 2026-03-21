Etcheverry, a paso firme hacia la tercera ronda del Masters 1000 de Miami

Almagro festejó después de 231 días gracias al gol de Mateo Benegas, para el 1-0 ante Quilmes, en la Zona B en la Primera Nacional.

El tenista argentino Tomás Etcheverry superó al belga Zizou Bergs por 7-6(5) y 7-6(2) en su debut en el Miami Open y avanzó a la tercera ronda, donde enfrentará a Rafael Jódar.

El argentino dejó atrás su temprana eliminación en Indian Wells y resolvió un partido exigente tras las demoras por lluvia.

El encuentro representó el segundo cruce entre ambos en el circuito, con antecedente favorable al europeo.

El primer set mostró paridad y momentos de dominio alternado: Bergs generó tres oportunidades de quiebre desde el inicio pero no logró concretarlas, mientras Etcheverry sostuvo su agresividad desde el fondo y respondió en el noveno juego con chances propias.

Sin diferencias en el marcador, la definición llegó al tie break, donde el argentino tomó ventaja 5-2 y, pese al intento de reacción, cerró 7-6(5).

Etcheverry, con paso decisivo y firme hasta el final

El segundo parcial mantuvo la misma tónica, con servicios firmes y escasas brechas.

Etcheverry dejó pasar una posibilidad con el marcador 2-2 y otra con 3-2, aunque luego consiguió el quiebre para colocarse 4-2. Aunque, Bergs respondió de inmediato y recuperó la igualdad, lo que llevó nuevamente a un desempate. Allí, el argentino sostuvo la precisión en los puntos clave y selló el triunfo por 7-6(2), con solidez en el cierre.