Santa Fe jugará un partido amistoso en Sauce Viejo

El seleccionado mayor de la Unión Santafesina se presentará el próximo miércoles 27 en Sauce Viejo frente a Chile XV que se encuentra realizando una gira por nuestro país

El primera línea de Universitario, Jorge Onorato, es uno de los citados para integrar el seleccionado mayor de Santa Fe.

Casi nueve años después el seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby volverá a encontrarse en un campo de juego. La última ocasión fue en la Zona Ascenso del Campeonato Argentino de Mayores de 2017, pero ahora será en un cotejo de carácter internacional y amistoso frente a un representativo de Chile. Una buena oportunidad para ver en acción a los nuevos valores que han emergido en los últimos tiempos en los clubes locales.

El seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby se enfrentará con Chile XV el próximo miércoles 27 de mayo a partir de las 20 en las instalaciones que Santa Fe Rugby Club posee en Sauce Viejo. Escenario que viene de ser anfitrión de la presentación nocturna de Capibaras XV, la franquicia litoraleña que juega el Súper Rugby Américas, con la iluminación que tan bien lució, y que fue clave para la televisación internacional.

El combinado de la Unión Santafesina tendrá como head coach a Gregorio Favre, y los asistentes serán Pablo Pfirter, Mauro Aranda y Germán Córdoba. Se ha hecho una convocatoria inicial de 31 jugadores, pero por alguna lesión, finalmente serán 30 rugbiers los que este viernes 22 a partir de las 19, en Querandí RC, lleven a cabo un entrenamiento con vistas al choque frente al combinado chileno que se encuentra realizando un gira por nuestro país.

El cronograma de actividades tendrá su continuidad el próximo lunes 25 de mayo, en principio a las 18 horas, cuando se realizará el Captain´s Run en el predio ubicado a la vera de la ruta nacional 11, en jurisdicción de Sauce Viejo. El cotejo entre Santa Fe XV con Chile XV está previsto para el miércoles 27 de mayo a las 20, y es una buena oportunidad para ver en acción al representativo local que tendrá en su mayoría jugadores que trabajan en el Centro de Rugby de la USR y algunos con experiencia, teniendo en cuenta que varios valores juegan en sus clubes momentos claves del Regional del Litoral.

El plantel citado para jugar frente a Chile es el que se detalla a continuación: Juan Manuel Royo, Jorge Onoratto, Renzo Carrara, Gabriel Sala, Tobías Pantaleone, Tomas Núñez, Ignacio Hass, Juan Fleitas e Ian Dellaverde (Universitario de Santa Fe); Martín Barberis, Santiago Clemenz, Facundo Aimo, Manuel Mandrille, Valentino Appo, Mateo Ferrero, Tomás Ferrero y Esteban Appo (CRAR de Rafaela).

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También fueron convocados: Tomás Grosso, Juan Cruz Hadad, Francisco De Marco y Tomás Marconi (La Salle Jobson); Ramiro Germano y Antonio Fendrich (CRAI); Ignacio Poletti, Iñaki Cardín y Conrado Obeid (Santa Fe Rugby); Nazareno Loyola, Luigi Crocce y Pietro Crocce (Cha Roga Club); Mateo Villar (Querandí RC).

El recuerdo de la última presentación

El 2 de diciembre de 2017 en cancha de CRAI fue la última vez que el seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby disputó un partido oficial, válido por la Zona Ascenso del Campeonato Argentino de Mayores que organizaba la UAR. En dicha oportunidad, la escuadra santafesina cayó frente a la Unión de Rugby de Mar del Plata por 27 a 20. Dicho plantel contó con la conducción de Federico Fernández, y en aquella plantilla había jugadores de calidad, como por ejemplo, el primera línea rafaelino Mayco Vivas, actualmente en Los Pumas.

En aquella oportunidad, el seleccionado de Santa Fe presentó la siguiente formación: José Canuto, Juan Manuel Espinosa, Mayco Vivas; Luis Mariano Cabal, Franco Davicino; Tomás Longo, José Dogliani (C), Lucas Caputto; Alejandro Molinas, Agustín Galíndez; Franco Radín, Ezequiel Benítez, Matías Peon, Gonzalo Galán y Facundo Beltramino. Luego ingresaron: Nicolás Matthei, Martín Zegaib, Luciano Franco, Joaquín Alonso, Jonathan Díaz, Estanislao Bay, Agustín Foradini y Francisco Alberto.