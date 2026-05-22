Apertura A2: Kimberley ganó la fase regular y se armaron los playoffs Kimberley le ganó como visitante a Macabi por 67-60, y aprovechó la derrota de Alumni para terminar como el mejor de la fase regular del Apertura A2. Por Ovación 22 de mayo 2026 · 10:55hs

ASB

En un cierre de fase regular apasionante, Kimberley superó a Macabi como visitante y al perder como local Alumni, el elenco de Mauricio Aguirrez se quedó con la ubicación de privilegio.

Los ocho mejores iniciarán la próxima semana el camino al título y al ascenso, pues el mejor de la A2 disputará el Torneo Prefederal 2026 en el grupo de privilegio.

Los cuartos de final serán a partido único en cancha del mejor ubicado, en tanto semifinales y final, series al mejor de tres encuentros. TORNEO APERTURA - A2 - FECHA 11 MIÉRCOLES 20 DE MAYO El Quillá 99 (Agustín Alvarez 18) - Centenario 35 (Tomás Bergesse 13) JUEVES 21 DE MAYO Macabi 60 (Federico Arese 14) - Kimberley 67 (Francisco Navarrete 16) Alumni 67 (Juan Torren 17) - Regatas Coronda 68 (Enzo Gauna 25) Argentino (SC) 85 (Bautista Favre 17) - CUST B 49 (Francisco Galizzi 14) Santa Rosa 72 (Leandro Sasia 14) - Regatas (SF) 75 (Lázaro Astulfi 17) Libre: UNL TABLA DE POSICIONES 1°) Kimberley 18 (8-2); 2°) Alumni 17 (7-3); 3°) Regatas (SF) 17 (7-3); 4°) El Quillá 17 (7-3); 5°) Regatas Coronda 16 (6-4); 6°) Macabi 16 (6-4); 7°) Santa Rosa 14 (4-6); 8°) Argentino (SC) 14 (4-6); 9°) UNL 12 (2-8); 10°) CUST B 12 (2-8) y 11°) Centenario 10 (2-8) CRUCES - CUARTOS DE FINAL (a partido único) Kimberley vs. Argentino Alumni vs. Santa Rosa Regatas (SF) vs. Macabi El Quillá vs. Regatas Coronda