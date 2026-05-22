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Apertura A2: Kimberley ganó la fase regular y se armaron los playoffs

Kimberley le ganó como visitante a Macabi por 67-60, y aprovechó la derrota de Alumni para terminar como el mejor de la fase regular del Apertura A2.

Ovación

Por Ovación

22 de mayo 2026 · 10:55hs
Apertura A2: Kimberley ganó la fase regular y se armaron los playoffs

ASB

En un cierre de fase regular apasionante, Kimberley superó a Macabi como visitante y al perder como local Alumni, el elenco de Mauricio Aguirrez se quedó con la ubicación de privilegio.

Los ocho mejores iniciarán la próxima semana el camino al título y al ascenso, pues el mejor de la A2 disputará el Torneo Prefederal 2026 en el grupo de privilegio.

Los cuartos de final serán a partido único en cancha del mejor ubicado, en tanto semifinales y final, series al mejor de tres encuentros.

TORNEO APERTURA - A2 - FECHA 11

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

El Quillá 99 (Agustín Alvarez 18) - Centenario 35 (Tomás Bergesse 13)

JUEVES 21 DE MAYO

Macabi 60 (Federico Arese 14) - Kimberley 67 (Francisco Navarrete 16)

Alumni 67 (Juan Torren 17) - Regatas Coronda 68 (Enzo Gauna 25)

Argentino (SC) 85 (Bautista Favre 17) - CUST B 49 (Francisco Galizzi 14)

Santa Rosa 72 (Leandro Sasia 14) - Regatas (SF) 75 (Lázaro Astulfi 17)

Libre: UNL

TABLA DE POSICIONES

1°) Kimberley 18 (8-2); 2°) Alumni 17 (7-3); 3°) Regatas (SF) 17 (7-3); 4°) El Quillá 17 (7-3); 5°) Regatas Coronda 16 (6-4); 6°) Macabi 16 (6-4); 7°) Santa Rosa 14 (4-6); 8°) Argentino (SC) 14 (4-6); 9°) UNL 12 (2-8); 10°) CUST B 12 (2-8) y 11°) Centenario 10 (2-8)

CRUCES - CUARTOS DE FINAL (a partido único)

Kimberley vs. Argentino

Alumni vs. Santa Rosa

Regatas (SF) vs. Macabi

El Quillá vs. Regatas Coronda

Apertura Kimberley playoffs
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