La AdC oficializó el pedido de Colón para ceder su plaza en la Liga Argentina

La Asociación de Clubes confirmó que la institución santafesina comunicó formalmente su intención de venta de plaza para la temporada 2026/27. También lo hizo Echagüe de Paraná.

La Asociación de Clubes oficializó este jueves la situación de Colón dentro de la Liga Argentina de Básquet, al confirmar que la entidad rojinegra presentó formalmente la documentación correspondiente manifestando su intención de ceder o vender su plaza para la temporada 2026/27.

La información fue comunicada a través del Departamento de Competencias de la AdC, una vez vencidos los plazos establecidos en el Reglamento General para la presentación de informes vinculados a venta y/o cesión de plazas en las competencias nacionales.

En el comunicado oficial, la Asociación detalló que, además de Colón, también Echagüe de Paraná notificó su intención de venta de plaza en la segunda categoría del básquet argentino.

Por otra parte, en la Liga Nacional de Básquet, Obras Sanitarias remitió la Carta Documento correspondiente manifestando la misma intención.

Cambios y alianzas para la próxima temporada de la Liga Argentina

La AdC también informó que, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento General, los clubes El Talar y Tomás de Rocamora conformarán una alianza deportiva para disputar la próxima temporada.

La misma modalidad se aplicará entre Estudiantes de Tucumán y Barrio Jardín.

En cuanto a la Liga Femenina de Básquet, la entidad confirmó que Quimsa, Fusión Riojana y Bochas dejarán de participar de la competencia.

Además, se oficializaron los descensos de Lanús y El Biguá, luego de finalizar en el último lugar de sus respectivas asociaciones y federaciones.

Fuente: Marca Personal