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Quién es Mía Guadalupe Salteño Altamirano, la menor desaparecida desde 2023 y por quien piden colaboración

Creen que la menor estaría en Venezuela con su madre. Su papá, Nicolás Altamirano afirmóque había presentado denuncias previas alertando sobre la posibilidad de que la niña fuera sacada del país

22 de mayo 2026 · 11:05hs
Mía Guadalupe Salteño Altamirano es la menor que está desaparecida desde 2023 en Santa Fe

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Mía Guadalupe Salteño Altamirano es la menor que está desaparecida desde 2023 en Santa Fe

Mía Guadalupe Salteño Altamirano es la menor que está desaparecida desde 2023 en Santa Fe y por quien piden colaboración para encontrarla al sospechar que estaría en Venezuela con su madre, Fiorella Abigail Salteño, quien la sustrajo, retuvo y ocultó hasta el día de hoy.

mia altamirano
Pedido de interpol n la búsqueda de la menor, Mía Guadalupe Salteño Altamirano

Pedido de interpol n la búsqueda de la menor, Mía Guadalupe Salteño Altamirano

La causa inició en agosto de 2023 cuando el padre de la niña, que en aquel momento tenía 3 años, denunció la desaparición de su hija, además de su madre y su pareja. De manera inmediata se plantó la hipótesis de que la mujer la trasladó fuera del país de manera irregular y que podría estar ahora en Venezuela.

• LEER MÁS: Se solicita información sobre Fiorella Salteño y su hija Mia Guadalupe Salteño Altamirano

A fines de dicho mes, el propio Ministerio de Seguridad de Santa Fe y hasta la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia emitieron un comunicado solicitando información para dar con el paradero de la pequeña y Salteño.

De acuerdo con los informes incorporados hasta el momento, la menor, la mujer y su pareja no registran ingresos ni egresos formales del territorio nacional a la fecha de la denuncia, destaca el portal Fiscales.

A su vez, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte informó que no se registraron viajes en servicios de transporte automotor interurbano de jurisdicción nacional a nombre de las personas investigadas.

Esos elementos refuerzan la hipótesis de que el egreso del país podría haberse realizado por pasos no habilitados y sin controles migratorios formales.

“Sueño todos los días con ver a mi hija"

Nicolás Altamirano, padre de Mía Guadalupe Salteño Altamirano, denunció en diálogo con RTS, que desde hace más de dos años no tiene contacto con su hija y afirmó que la Justicia investiga una presunta sustracción y ocultamiento de la menor. Según relató, había presentado denuncias previas alertando sobre la posibilidad de que la niña fuera sacada del país.

“Mi hija desaparece, a mí se me informa el día 25, que fue el día donde yo inicio con el tema de denuncia”, sostuvo Altamirano al recordar lo ocurrido en 2023. Además, indicó que antes de la desaparición había presentado pruebas vinculadas a una posible fuga. “Nadie me escuchó, nadie atendió las veces que yo he ido”, afirmó.

El padre explicó que la causa judicial actual investiga “sustracción, retención y ocultamiento de una menor” y señaló que la principal sospecha apunta a la madre de la niña. Según relató, nunca mantuvo una relación de pareja estable con ella y recién pudo reconocer legalmente a su hija cuando regresó desde Colombia junto a la menor.

Altamirano contó que, tras el reconocimiento, Mía vivió un tiempo con él y que intentó mantener un vínculo familiar junto a la madre. “Yo ya sabía que ella se quería ir”, aseguró, y sostuvo que existían antecedentes que le hacían sospechar sobre una posible salida del país junto a la niña.

También mencionó un episodio ocurrido en Entre Ríos, donde la actual pareja de la madre quedó detenida tras una denuncia que luego consideró falsa. Según indicó, ese hecho reforzó sus sospechas sobre un plan para llevarse a la menor.

“Cuesta levantarse todos los días sabiendo que no sabés cómo está tu hija, si está bien, si va al colegio, si come”, expresó. Y agregó: “Sueño todos los días con ver a mi hija, con poder abrazarla nuevamente”.

• LEER MÁS: Caso Loan: son cinco los chicos desaparecidos en la provincia de Santa Fe

menor desaparecida Santa Fe
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