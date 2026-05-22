Uno Santa Fe | Ovación | City

Fin de una era: Manchester City oficializó la salida de Pep Guardiola

El entrenador catalán dejará el banco de Manchester City al final de la temporada luego de conquistar 20 títulos y revolucionar al club inglés. Continuará ligado a la institución como Embajador Global del City Football Group.

Ovación

Por Ovación

22 de mayo 2026 · 11:10hs
Fin de una era: Manchester City oficializó la salida de Pep Guardiola

Manchester City confirmó este jueves una noticia que sacudió al mundo del fútbol: Pep Guardiola dejará de ser el entrenador del club al finalizar la temporada, poniendo punto final a un ciclo histórico de diez años repleto de éxitos, récords y una identidad futbolística que marcó época.

El técnico catalán cerrará su etapa en el City con nada menos que 20 títulos conquistados, entre ellos seis Premier League, una Champions League, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

La despedida de Guardiola estuvo cargada de emoción y sentimiento hacia una institución que terminó adoptando como propia. “Nada es eterno; si lo fuera, estaría aquí. Lo que sí será eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que siento por mi Manchester City”, expresó el DT en el anuncio difundido por el club en sus redes sociales.

Una revolución futbolística que cambió al City

Guardiola llegó al Manchester City en julio de 2016 y rápidamente transformó al equipo en una potencia dominante del fútbol inglés y europeo. Su primera gran obra fue la temporada 2017-18, cuando el City alcanzó los 100 puntos en la Premier League, estableciendo un récord histórico con 106 goles, 32 victorias y una diferencia de 19 puntos sobre el escolta.

Al año siguiente volvió a romper barreras al conquistar los cuatro títulos nacionales disponibles, algo inédito en Inglaterra. Sin embargo, el gran objetivo llegó en la temporada 2022-23, cuando el equipo consiguió el ansiado triplete con la obtención de la UEFA Champions League como coronación definitiva del proyecto.

Luego llegaron nuevos hitos: la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y el cuarto campeonato consecutivo de Premier League en 2023-24, otra marca nunca antes lograda en el fútbol inglés.

Los números explican la magnitud del ciclo: 592 partidos dirigidos, 416 victorias y 20 títulos.

Un adiós cargado de emoción de Pep Guardiola y un sucesor en carpeta

En su discurso de despedida, Guardiola recordó momentos muy personales vividos durante su estadía en Manchester. Habló de su primera entrevista con Noel Gallagher, de la tragedia del Manchester Arena y también del duro momento que atravesó durante la pandemia, cuando perdió a su madre.

“Esta es una ciudad construida a base de trabajo. De esfuerzo. Y creo que llegué a comprenderlo, y mis equipos también”, señaló el entrenador, antes de cerrar con una frase que rápidamente se volvió viral: “Ha sido jodidamente divertido. Los quiero a todos”.

El presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, destacó el legado del catalán: “No solo ha mejorado al Manchester City, sino que también ha mejorado el fútbol en general”.

Por su parte, el director ejecutivo Ferran Soriano remarcó la dimensión histórica del proceso: “Hace diez años, nadie hubiera creído que podríamos ganar 20 trofeos jugando un fútbol entretenido y de tan alta calidad”.

Más allá de dejar el banco, Guardiola seguirá vinculado a la estructura del club como Embajador Global del City Football Group, brindando asesoramiento técnico a las distintas instituciones del conglomerado.

Mientras tanto, ya comenzó la búsqueda de su sucesor y el principal apuntado es Enzo Maresca, ex ayudante de Guardiola y hombre identificado con el modelo futbolístico que convirtió al Manchester City en uno de los equipos más dominantes de la era moderna.

City Guardiola Manchester City
Noticias relacionadas
navone dio el golpe ante ruud y se metio en la final del atp 250 de ginebra

Navone dio el golpe ante Ruud y se metió en la final del ATP 250 de Ginebra

mitre pierde una pieza clave para visitar a colon: claudio salto sufrio un desgarro

Mitre pierde una pieza clave para visitar a Colón: Claudio Salto sufrió un desgarro

no le tenemos miedo a nadie: marcos machado aviso que mitre ira por el golpe ante colon

"No le tenemos miedo a nadie": Marcos Machado avisó que Mitre irá por el golpe ante Colón

la adc oficializo el pedido de colon para ceder su plaza en la liga argentina

La AdC oficializó el pedido de Colón para ceder su plaza en la Liga Argentina

Lo último

Un diagnóstico crítico sobre las finanzas de los hogares santafesinos: la caída del poder adquisitivo y las altas tasas de interés generan un combo explosivo

Un diagnóstico crítico sobre las finanzas de los hogares santafesinos: la caída del poder adquisitivo y las altas tasas de interés generan un "combo explosivo"

Quimsa-Boca: un cruce que con mucha historia reciente por un lugar en la final

Quimsa-Boca: un cruce que con mucha historia reciente por un lugar en la final

Navone dio el golpe ante Ruud y se metió en la final del ATP 250 de Ginebra

Navone dio el golpe ante Ruud y se metió en la final del ATP 250 de Ginebra

Último Momento
Un diagnóstico crítico sobre las finanzas de los hogares santafesinos: la caída del poder adquisitivo y las altas tasas de interés generan un combo explosivo

Un diagnóstico crítico sobre las finanzas de los hogares santafesinos: la caída del poder adquisitivo y las altas tasas de interés generan un "combo explosivo"

Quimsa-Boca: un cruce que con mucha historia reciente por un lugar en la final

Quimsa-Boca: un cruce que con mucha historia reciente por un lugar en la final

Navone dio el golpe ante Ruud y se metió en la final del ATP 250 de Ginebra

Navone dio el golpe ante Ruud y se metió en la final del ATP 250 de Ginebra

Cómo entender la renovación de Ignacio Lago en Colón: mucho más que una mejora contractual

Cómo entender la renovación de Ignacio Lago en Colón: mucho más que una mejora contractual

Mitre pierde una pieza clave para visitar a Colón: Claudio Salto sufrió un desgarro

Mitre pierde una pieza clave para visitar a Colón: Claudio Salto sufrió un desgarro

Ovación
La AdC oficializó el pedido de Colón para ceder su plaza en la Liga Argentina

La AdC oficializó el pedido de Colón para ceder su plaza en la Liga Argentina

No le tenemos miedo a nadie: Marcos Machado avisó que Mitre irá por el golpe ante Colón

"No le tenemos miedo a nadie": Marcos Machado avisó que Mitre irá por el golpe ante Colón

Mitre pierde una pieza clave para visitar a Colón: Claudio Salto sufrió un desgarro

Mitre pierde una pieza clave para visitar a Colón: Claudio Salto sufrió un desgarro

Fin de una era: Manchester City oficializó la salida de Pep Guardiola

Fin de una era: Manchester City oficializó la salida de Pep Guardiola

Quimsa-Boca: un cruce que con mucha historia reciente por un lugar en la final

Quimsa-Boca: un cruce que con mucha historia reciente por un lugar en la final

Policiales
Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo "Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste"

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación