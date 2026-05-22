Fin de una era: Manchester City oficializó la salida de Pep Guardiola

El entrenador catalán dejará el banco de Manchester City al final de la temporada luego de conquistar 20 títulos y revolucionar al club inglés. Continuará ligado a la institución como Embajador Global del City Football Group.

Manchester City confirmó este jueves una noticia que sacudió al mundo del fútbol: Pep Guardiola dejará de ser el entrenador del club al finalizar la temporada, poniendo punto final a un ciclo histórico de diez años repleto de éxitos, récords y una identidad futbolística que marcó época.

El técnico catalán cerrará su etapa en el City con nada menos que 20 títulos conquistados , entre ellos seis Premier League, una Champions League, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

La despedida de Guardiola estuvo cargada de emoción y sentimiento hacia una institución que terminó adoptando como propia. “Nada es eterno; si lo fuera, estaría aquí. Lo que sí será eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que siento por mi Manchester City”, expresó el DT en el anuncio difundido por el club en sus redes sociales.

Una revolución futbolística que cambió al City

Guardiola llegó al Manchester City en julio de 2016 y rápidamente transformó al equipo en una potencia dominante del fútbol inglés y europeo. Su primera gran obra fue la temporada 2017-18, cuando el City alcanzó los 100 puntos en la Premier League, estableciendo un récord histórico con 106 goles, 32 victorias y una diferencia de 19 puntos sobre el escolta.

Al año siguiente volvió a romper barreras al conquistar los cuatro títulos nacionales disponibles, algo inédito en Inglaterra. Sin embargo, el gran objetivo llegó en la temporada 2022-23, cuando el equipo consiguió el ansiado triplete con la obtención de la UEFA Champions League como coronación definitiva del proyecto.

Luego llegaron nuevos hitos: la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y el cuarto campeonato consecutivo de Premier League en 2023-24, otra marca nunca antes lograda en el fútbol inglés.

Los números explican la magnitud del ciclo: 592 partidos dirigidos, 416 victorias y 20 títulos.

Un adiós cargado de emoción de Pep Guardiola y un sucesor en carpeta

En su discurso de despedida, Guardiola recordó momentos muy personales vividos durante su estadía en Manchester. Habló de su primera entrevista con Noel Gallagher, de la tragedia del Manchester Arena y también del duro momento que atravesó durante la pandemia, cuando perdió a su madre.

“Esta es una ciudad construida a base de trabajo. De esfuerzo. Y creo que llegué a comprenderlo, y mis equipos también”, señaló el entrenador, antes de cerrar con una frase que rápidamente se volvió viral: “Ha sido jodidamente divertido. Los quiero a todos”.

El presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, destacó el legado del catalán: “No solo ha mejorado al Manchester City, sino que también ha mejorado el fútbol en general”.

Por su parte, el director ejecutivo Ferran Soriano remarcó la dimensión histórica del proceso: “Hace diez años, nadie hubiera creído que podríamos ganar 20 trofeos jugando un fútbol entretenido y de tan alta calidad”.

Más allá de dejar el banco, Guardiola seguirá vinculado a la estructura del club como Embajador Global del City Football Group, brindando asesoramiento técnico a las distintas instituciones del conglomerado.

Mientras tanto, ya comenzó la búsqueda de su sucesor y el principal apuntado es Enzo Maresca, ex ayudante de Guardiola y hombre identificado con el modelo futbolístico que convirtió al Manchester City en uno de los equipos más dominantes de la era moderna.