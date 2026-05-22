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Múltiples sorpresas en la lista de Inglaterra para disputar el Mundial

En medio de la polémica por la ausencia de jugadores relevantes, Inglaterra dio a conocer la lista de 26 futbolistas que estarán en el Mundial

22 de mayo 2026 · 10:56hs
El DT Thomas Tuchel dio a conocer la lista de los 26 futbolistas que integran la Selección de Inglaterra.

El DT Thomas Tuchel dio a conocer la lista de los 26 futbolistas que integran la Selección de Inglaterra.

Inglaterra presentó a sus convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y explotó la polémica debido a la ausencia de grandes estrellas.

Una lista con ausencias de peso

En la lista publicada, brillaron por su ausencia jugadores de gran calibre como el lateral derecho Trent Alexander-Arnold, el defensor Harry Maguire (clave en su selección pese a los errores que suele cometer en el Manchester United) y los volantes ofensivos Phil Foden y Cole Palmer, entre tantos otros.

Es por esto que su director técnico, el alemán Thomas Tuchel, quedó en el ojo de la tormenta por esta situación y podría ser el blanco de críticas ante cualquier paso en falso de la selección inglesa.

Inglaterra, que solo ganó el Mundial de 1966 en el que fue local, fue uno de los grandes protagonistas en las últimas dos ediciones, aunque le faltó actitud en las instancias finales para aspirar seriamente al título.

En Rusia 2018 cayó en las semifinales frente a Croacia en tiempo extra y luego fue superado por Bélgica en el partido por el tercer puesto, mientras que en Qatar 2022 arribó a los cuartos de final en un gran nivel, pero cayó 2-1 contra Francia, con su delantero estrella Harry Kane desaprovechando un penal en los minutos finales.

El combinado inglés también estuvo muy cerca de la gloria en la última Eurocopa que se disputó hace dos años, fue superado 2-1 por España. En este Mundial 2026, Inglaterra integrará el Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá.

Los convocados de Inglaterra para el Mundial 2026

Arqueros:

Dean Henderson

Jordan Pickford

James Trafford

Defensores:

Dan Burn

Mark Guéhi

Reece James

Ezri Konsa

Tino Livramento

Nico O´Reilly

Jarell Quansah

Djed Spence

John Stones

Mediocampistas:

Elliot Anderson

Jude Bellingham

Eberechi Eze

Jordan Henderson

Kobbie Mainoo

Declan Rice

Morgan Rogers

Delanteros:

Anthony Gordon

Harry Kane

Noni Madueke

Marcus Rashford

Bukayo Saka

Ivan Toney

Ollie Watkins

Inglaterra lista Mundial
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