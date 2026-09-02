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Etcheverry y Navone van por un lugar en la tercera ronda del US Open

Los tenistas argentinos jugarán este miércoles con el objetivo de seguir avanzando en el último Grand Slam de la temporada.

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2026 · 11:43hs
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Etcheverry y Navone van por un lugar en la tercera ronda del US Open

Los tenistas argentinos Tomás Etcheverry (27°) y Mariano Navone disputarán este miércoles sus partidos correspondientes a la segunda ronda del US Open, que es el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

El primero de ellos en salir a la cancha será Etcheverry, quien no antes de las 13:10 se enfrentará con el británico Jacob Fearnley.

Etcheverry, que está teniendo un muy buen 2026 donde llegó a meterse en el top 30 e incluso ganó su primer título ATP en Río, tuvo un debut perfecto al vencer al checo Vit Kopriva por 6-3, 6-4 y 6-0.

En caso de quedarse con la victoria ante Fearnley, el platense igualará su mejor actuación en el US Open, que fue la tercera ronda alcanzada en el 2024.

El turno de Navone de seguir haciendo historia en el US Open

Más tarde, no antes de las 15:20, será el turno de Navone, quien tendrá un interesantísimo cruce con el italiano Matteo Berrettini.

Navone viene de dar el gran golpe de la primera ronda, ya que jugó el partido de su vida y eliminó al tenista más ganador de la historia, que es el serbio Novak Djokovic.

Berrettini, por su parte, supo estar en la elite del tenis durante varias temporadas, ya que alcanzó la final de Wimbledon en 2021 y además llegó a ser número 6 del mundo. Sin embargo, en los últimos años cayó mucho en el ranking por una serie de lesiones que le impidieron tener continuidad.

En la primera ronda, el italiano derrotó al suizo Stan Wawrinka, quien disputó su último torneo de Grand Slam a los 41 años.

Este miércoles también se destaca la presentación del español, número 3 del mundo y dos veces campeón del US Open, Carlos Alcaraz, que se enfrentará con el portugués Jaime Faria no antes de las 21:10.

Etcheverry Navone US Open
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