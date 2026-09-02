Atraparon a una mujer con 31 dosis de cocaína fraccionada en la Terminal de Ómnibus Manuel Belgrano

Oficiales de la Brigada Motorizada aprehendieron a una mujer de 33 años y, durante la requisa, le secuestraron 31 envoltorios con cocaína. El narcotest realizado por peritos antinarcóticos confirmó que se trataba de la droga.

La mujer fue detenida en la terminal de Ómnibus

Este martes por la tarde, alrededor de las 15 , en la calle de ingreso de colectivos de la Terminal de Ómnibus de Santa Fe Manuel Belgrano , entre las calles Belgrano y Ricardo Balbín , oficiales de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe que patrullaban la zona asignada advirtieron un altercado a la altura de Las Heras al 2900 .

Los agentes se dirigieron hasta el lugar y observaron que una mujer no acataba la orden policial . En ese momento, un hombre que se encontraba en el lugar manifestó que la mujer tendría un arma blanca y que, con un elemento cortopunzante, le había provocado una lesión en la mano derecha . El hombre exhibió la herida ante los policías, aunque manifestó que no deseaba radicar una denuncia ni recibir asistencia médica .

En ese contexto, los agentes advirtieron que la mujer llevaba consigo dosis de una sustancia que podría ser estupefaciente.

Secuestraron 31 envoltorios con cocaína

En presencia de un testigo, los oficiales procedieron a realizar la requisa de la mujer. Durante el procedimiento secuestraron 31 envoltorios de papel satinado de diferentes colores, que contenían en su interior un total de 5,2 gramos de una sustancia.

Posteriormente, técnicos químicos antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron el correspondiente narcotest frente a dos testigos. El análisis determinó que la sustancia era cocaína.

Por la cantidad, el fraccionamiento y el acondicionamiento de los envoltorios, los investigadores consideraron que la droga estaría preparada para la venta minorista, por lo que procedieron a la aprehensión de la mujer, de 33 años.

Atribución delictiva

Los agentes informaron sobre el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde comunicaron la novedad al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal interviniente ordenó que la mujer continuara privada de su libertad, que fuera trasladada para una revisión física en Medicina Legal, identificada y posteriormente alojada en una dependencia policial de Orden Público.

En tanto, la atribución delictiva provisoria quedó establecida como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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