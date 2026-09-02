Unión se frota las manos: Zenón podría dejar Boca y generar otro ingreso millonario

Kevin Zenón está cerca de cambiar Boca por Atlas de México y en Unión siguen con atención las negociaciones, ya que el club santafesino podría beneficiarse económicamente de la operación.

El futuro de Kevin Zenón podría estar lejos de Boca. En el cierre del mercado de pases, Atlas de México avanza en las negociaciones para llevarse al mediocampista surgido de Unión , en una operación que podría concretarse mediante una venta o un préstamo con obligación de compra.

En Unión siguen de cerca cada movimiento. El mediocampista surgido del club santafesino fue transferido al Xeneize en enero de 2024 y, por su participación en una futura operación, el Tatengue podría volver a recibir una importante suma de dinero .

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Boca había rechazado inicialmente una propuesta de Atlas que contemplaba un préstamo con opción de compra. La postura del club de La Ribera es clara: aceptaría ceder a Zenón solamente si existe una obligación de compra, por lo que desde México analizan realizar un nuevo ofrecimiento.

Zenón perdió terreno en Boca

La situación futbolística del mediocampista también empuja a buscar una salida. Aunque en algún momento fue considerado uno de los jugadores que Boca pretendía recuperar, Zenón tuvo escasa participación durante el ciclo de Rodolfo Arruabarrena, con apenas algunos minutos repartidos en seis partidos.

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Mientras Boca y Atlas intentan acercar posiciones, Unión mira la negociación con particular interés. Una nueva transferencia de Zenón podría significar otro ingreso para las arcas del club que lo formó y que ya realizó un importante negocio con su llegada a Boca.