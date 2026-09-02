Allanamientos y 9 detenidos por una investigación sobre fondos de cuentas judiciales en Santa Fe

La Policía Federal realizó 15 allanamientos en Santa Fe y Córdoba. Investigan presuntas maniobras ilegales con fondos de cuentas judiciales vinculadas a causas del Ministerio Público de la Acusación

El abogado de 42 años dejó su cargo de fiscal en junio de 2024.

La Policía Federal realizó 15 allanamientos simultáneos en Rosario, Córdoba, Villa María, Oliva y Río Segundo. La causa investiga presuntas maniobras ilegales sobre fondos de cuentas judiciales vinculadas a investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. Entre los hechos bajo investigación aparecen posibles actos de corrupción relacionados con un exfiscal.

La investigación por presuntas maniobras ilegales sobre fondos de cuentas judiciales derivó este miércoles en un amplio operativo con 15 allanamientos simultáneos y nueve personas detenidas en las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Las medidas fueron ordenadas por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional, dependiente de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, a cargo del fiscal Adrián Spelta.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la Policía Federal Argentina (PFA), a través de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario y las Divisiones Operativas Federales de Santa Fe y Córdoba.

Quince allanamientos en cinco ciudades

Los operativos se realizaron de manera simultánea en las ciudades de Rosario, Córdoba, Villa María, Oliva y Río Segundo. Como resultado de esta primera etapa de la investigación fueron detenidas nueve personas: siete de ellas en la provincia de Santa Fe y otras dos en Córdoba.

Además, durante los procedimientos se produjo el secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos que serán analizados en el marco de la causa.

La investigación comenzó por una anomalía en una cuenta judicial

La pesquisa se inició luego de que la Unidad de Delitos Económicos detectara una anomalía en una cuenta judicial y comunicara la situación a la Fiscalía General y a la Fiscalía Regional de Rosario.

A partir de ese hallazgo, la Fiscal General dispuso que el fiscal Adrián Spelta, responsable de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, quedara a cargo de la investigación.

Según la información oficial, la pesquisa apunta a determinar la existencia de maniobras ilegales sobre fondos depositados en cuentas judiciales vinculadas a investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público de la Acusación.

Los hechos bajo investigación se habrían desarrollado, al menos, entre 2017 y 2024.

Investigan posibles actos de corrupción vinculados a un exfiscal

El expediente se encuentra relacionado con la investigación de posibles actos de corrupción cometidos por un funcionario público, específicamente un exfiscal.

El caso fue incluido entre los objetivos priorizados por el Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General, que contempla la investigación de delitos vinculados con funcionarios públicos.

Por el momento, desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que los detalles específicos de las maniobras investigadas permanecen bajo reserva.

La semana próxima se conocerán los detalles en la audiencia imputativa

Los pormenores de la investigación serán expuestos públicamente durante la audiencia imputativa, prevista para la semana próxima en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Será entonces cuando la Fiscalía presente formalmente ante la Justicia las acusaciones contra las personas detenidas y detalle cuáles fueron las maniobras que se investigan en relación con los fondos de cuentas judiciales.

La audiencia permitirá conocer además el alcance de las imputaciones y la participación que la Fiscalía atribuye a cada uno de los investigados.