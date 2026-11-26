La escudería estadounidense confirmó este jueves que el británico seguirá compitiendo el año próximo, por lo que ya quedó definida la lista de corredores de la temporada

Oliver Bearman renovó con Haas y la F1 tiene confirmado a todos su pilotos para 2027.

Después de varias semanas de incertidumbre respecto a su futuro, Oliver Bearman tiene asegurado su lugar en la próxima temporada de la Fórmula 1 porque así lo oficializó Haas este jueves . El británico logró la extensión de su vínculo un año más y de esta manera quedaron confirmadas todas las butacas para el 2027.

La confirmación llegó en la previa del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigesimosegunda fecha del campeonato, y terminó de definir la composición de la grilla para el próximo calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial.

La demora en la resolución de su situación contractual había generado malestar en el joven corredor, quien, antes de disputar la carrera nocturna en las calles de Las Vegas, había manifestado públicamente su decepción por la falta de novedades.

Tras conocerse la noticia, Ayao Komatsu, director de la escudería estadounidense, explicó los motivos detrás de la renovación: "Continuar con Ollie en 2027 fue una decisión natural para nosotros".

A su vez, aseguró: "Hemos sido testigos de su crecimiento, su compromiso y la calidad que aporta al equipo, tanto dentro como fuera de la pista. Posee una ética de trabajo excepcional y un gran deseo de superación personal y profesional, y en mi opinión, no hay mejor persona para liderar este equipo".

Además, el dirigente japonés destacó el potencial de su dupla de corredores, que la completa Rafa Camara: "El equipo TGR Haas F1 cuenta con una de las parejas de pilotos más prometedoras de la parrilla, y estoy deseando ver a Ollie seguir cosechando éxitos con este increíble equipo".

Así quedaron las butacas de la F1 para la temporada 2027

Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli.

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.

Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.

Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Williams: Carlos Sainz y Alex Albon.

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.

Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Haas: Oliver Bearman y Rafa Câmara.

Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.

Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas.