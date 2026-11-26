Ante el anegamiento del camino principal por la crecida del río Paraná, el viaducto que une Alto Verde con el paraje La Boca quedó como única vía de acceso vehicular. El sistema transitorio regulará el paso alternado en un tramo de aproximadamente 650 metros y, una vez superada la etapa de prueba, permitirá ordenar la circulación durante las 24 horas.

La Municipalidad instaló semáforos para ordenar el tránsito en el puente de La Boca

La Municipalidad de Santa Fe avanzó con la instalación de un sistema de semaforización para ordenar el tránsito en el puente que conecta el barrio Alto Verde con el paraje La Boca . La medida surge a partir del funcionamiento en sesión permanente del Comité Municipal de Gestión de Riesgos, en el marco de la Emergencia Hídrica vigente en la ciudad.

La crecida del río Paraná provocó el anegamiento del camino principal que constituye el acceso habitual hacia La Boca. Frente a este escenario, el puente —inaugurado en 2005 al final de la manzana 8 de Alto Verde y diseñado originalmente para el paso peatonal y el tránsito liviano en emergencias— se convirtió en la única alternativa disponible para los vehículos de la zona .

La Municipalidad instaló semáforos para ordenar el tránsito en el puente de La Boca gentileza

El viaducto tiene una sola trocha, por lo que permite el paso de un vehículo por vez. Además, sus accesos presentan curvas y cambios de nivel que impiden tener visibilidad de todo el trayecto. Esta configuración genera el riesgo de que dos vehículos se encuentren de frente durante el recorrido y deban realizar maniobras de retroceso para despejar el paso.

“Hace unos 15 días, en el marco de la crecida del río Paraná, se generó un anegamiento en el camino principal y el puente alternativo pasó a ser la única vía de comunicación entre Alto Verde y La Boca”, explicó Raúl Hurani, subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito del Municipio.

El funcionario señaló que, ante esta situación, la Municipalidad dispuso la presencia de inspectores para administrar manualmente el paso alternado y, en paralelo, comenzó a evaluar alternativas tecnológicas que permitieran ordenar la circulación de manera más segura.

Una semaforización especial para el cruce

A través de la Subsecretaría de Control de Tránsito, Seguridad Vial, Transporte y Movilidad, el Ejecutivo local diseñó un dispositivo para regular un tramo de aproximadamente 650 metros, que comprende el puente y sus accesos. El sistema contempla la colocación de un semáforo vehicular en cada cabecera, coordinados entre sí mediante una programación especial que habilita el paso alternado.

Hurani explicó que el equipamiento comenzó a funcionar a modo de prueba y que, por sus características, requiere una programación diferente a la de los semáforos habituales de la ciudad.

“No es un semáforo de los que tenemos en las intersecciones típicas, sino un controlador especial para administrar el cruce de un puente en un trayecto de 650 metros. Ayer se puso en funcionamiento y la idea es probarlo durante algunos días, porque queremos verificar cuestiones de conectividad y comunicación inalámbrica antes de dejarlo operando de manera definitiva”, detalló.

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El funcionamiento del semáforo es de la siguiente manera: se da paso a una de las manos durante aproximadamente 40 segundos. Luego, ambas cabeceras permanecen en rojo durante 3 minutos, tiempo necesario para que el último vehículo que pasó en verde pueda llegar al otro lado. Después se habilita la mano contraria con el mismo esquema: 40 segundos de verde y otros 3 minutos con ambos semáforos en rojo para permitir el despeje de ese sentido.

“Hay una cuestión crítica, que es el tiempo que demora en cruzarse el puente completo. Son 650 metros, con curvas y a baja velocidad. Por eso, durante ese lapso los dos semáforos van a permanecer en rojo, para permitir que el último vehículo que ingresó pueda llegar al otro extremo antes de habilitar el paso contrario”, precisó el subsecretario.

Durante los días de prueba se mantendrá la presencia de inspectores municipales en ambos extremos para administrar la circulación y verificar el funcionamiento del dispositivo. Una vez comprobado que el sistema opera correctamente, podrá quedar habilitado para regular el tránsito durante las 24 horas y liberar a los agentes para otras tareas de asistencia vinculadas a la emergencia.

El operativo se completará con cartelería vertical de aproximación para advertir sobre el paso regulado y señalización específica que prohíbe el ingreso de tránsito pesado, resguardando las limitaciones estructurales del puente.

La medida se encuadra en las facultades otorgadas por el Decreto Municipal N.º 00070/2026 y la Ordenanza N.º 13.146, en consonancia con la Ley Provincial de Emergencia Hídrica N.º 14.477. Una vez que descienda el nivel del río y se normalice la transitabilidad por el camino principal, las áreas técnicas evaluarán el retiro de los equipos o su continuidad como señalización complementaria.