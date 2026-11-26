En un partidazo disputado en el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo se impuso a El Quillá y sacó boleto al cotejo definitorio del certamen de Primera A

El estadio Mercedes Alesso de Bieler fue testigo de una noche cargada de emociones y un partidazo. Sucede que en una de las semifinales del Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli, Colón de San Justo derrotó a Náutico El Quillá por 3 a 2 y sacó boleto al cotejo definitivo de la competición. El Conquistador espera rival, que saldrá del cotejo que animarán Sanjustino con Universidad del Litoral el próximo sábado en el Portón del Norte Santafesino.

En un verdadero partidazo, Colón de San Justo superó por 3-2 a Náutico El Quillá en el Mercedes Alesso de Bieler, bajo el arbitraje de Ignacio Castellanos y se metió, por cuarta vez consecutiva, en una final de la Liga Santafesina de Fútbol. Maximiliano Osurak, Guido Rancez y Osvaldo Arroyo fueron los autores de los goles rojiblancos.

Los dirigidos por Mauricio Chiementín superaron a un gran rival, que realizó un extraordinario torneo sin perder hasta hoy y estuvo a la altura de una semifinal que regaló un verdadero espectáculo futbolístico para todos los presentes. Una nueva alegría para todo el pueblo rojiblanco, que acompañó a los Guerreros en su última presentación del año en el Mercedes Alesso de Bieler.

El equipo de Patita Mazzoni jugó de igual ante un equipo que, por las circunstancias que vive nuestra Liga Santafesina lo llevan a ser un equipo profesional, así y todo el Tiburón fue más en el primer tiempo, pero pagó caro sus propios errores. El Quillá perdió su invicto y se quedó sin la posibilidad de jugar una final. Demasiado castigo para un equipo que por cuestiones reglamentarias injustamente tuvo que definir la semifinal como visitante, ya que había sacado más puntos que Colón de San Justo en la etapa clasificatoria.

El Quillá cayó en San Justo frente al Conquistador en un partidazo por 3 a 2.

El próximo compromiso del Conquistador será este domingo en Gualeguaychú, ante Juventud Unida, por la vuelta de la Final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur. De todas maneras, el conjunto del Parque Belgrano no está de vacaciones, ya que El Quillá sigue con vida en la Copa Concejo 0.0% ya que el próximo lunes 30 de Noviembre a las 22 hs nos enfrentamos a Newell's por los 4tos de final en el Predio Nery Pumpido.

Nobleza es finalista en división reserva

En el estadio Antonio Lolo Bossio, ubicado en la ciudad de Recreo, con un gol de Luis Cano, Nobleza de Recreo se impuso a Colón de Santa Fe en la primera semifinales del Clausura de Reserva y tendrá revancha en el partido definitorio. La escuadra dirigida por Jorge Morzán llegó a la final del certamen, hizo valer la localía y superó por la mínima diferencia al Sabalero.

La Vizcachera espera rival, que saldrá de la segunda semifinal, la cual se disputará el próximo viernes desde las 16, en el predio CIFFU ubicado en Altos del Valle al 10.000, en el cual se medirán Unión, que viene de golear al último campeón, con Cosmos FC, elenco que llega luego de haber dejado en el camino a Ciclón Racing en el Campo de Deportes 8 de Enero en el barrio residencial de Guadalupe.

Síntesis

Colón de San Justo 3- El Quillá 2

Colón de San Justo: Exequiel Álvarez, Tomás Baroni, Osvaldo Arroyo, Mauricio Del Giudice, Maximiliano Melgratti, Francisco Ortega, Alexis Palacios, Genaro Paresutti,, Maximiliano Osurak, Guido Rancez y Diego Pariani. DT: Mauricio Chiementín.

Suplentes: Facundo Velávez, Ismael Quilez, Brian Minotti, Matías Fantín, Tomás Gallay, Ignacio Menna y Claudio Albarracín.

Náutico El Quillá: Federico Appendino, Pablo Bernia, Lautaro Marchionatti, Bautista Croci, Santiago Ingino, Juan Gómez, Joaquín Felizia, Luca Roteta, Lucio López, Leandro Puig y Gastón Losa. DT: Martín Mazzoni.

Suplentes: Joaquín Saborido, Federico Macchi, Manuel Olcese, Bautista González, Maximiliano Piccinino, Luciano Speranza, Facundo Losa.

Goles: Pt: 10´Joaquín Felizia (Q), 13´ Maximiliano Osurak (CSJ), 16´ Guido Rancez (CSJ), 25´ Lucio López (Q); St: 1´ Osvaldo Arroyo (CSJ).

Expulsado: Maximiliano Piccinino (Q)

Cancha: estadio Mercedes Alesso de Bieler (CSJ)

Árbitro: Ignacio Castellanos