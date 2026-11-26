El Rusito Alan Crenz cierra el año en el templo del boxeo argentino. El boxeador del Club Atlético Colón peleará el próximo sábado 28 de noviembre en el estadio de la FAB en Buenos Aires. El santafesino (18-2-0, 17 KO), buscará sumar una nueva defensa de su título latino superligero FIB, en este caso enfrentando al invicto venezolano y actual campeón nacional de la categoría, Jonathan Mena (10-0-1, 6 KO).

El crédito de Santo Tomé, uno de los púgiles nacionales con mayor porcentaje de nocauts (casi 95%), cerrará su año deportivo ante un oponente que supo integrar el seleccionado amateur bolivariano y acumuló experiencia en el viejo continente representando a su país. Alan Crenz realizó dos defensas en esta temporada, en ambas oportunidades en el predio de Castro Barros 75 en el barrio porteño de Almagro. En ambos casos fue por la vía rápida, primero ante el mexicano de Aguascalientes, Victor Alfonso De Lira Quezada, en la segunda vuelta, y en agosto pasado, ante otro oriundo de México, en este caso de Chiapas, Juan Carlos Sánchez López, fue en el tercer asalto.

Crenz le dijo a UNO Santa Fe que "Para esta pelea llegamos muy bien, fueron tres meses entrenando a full. Con el peso estamos impecables, estamos en 65, casi a kilito y medio de la categoría, que es algo que siempre andamos en eso. Así que de muy buena manera con el aire como con la parte de la dieta. Por suerte, hicimos una muy buena preparación".

El púgil del Club Atlético Colón destacó que "Le dimos con todo a los entrenamientos, hicimos tres veces por semana de gimnasio, martes y jueves metí la parte de natación, y después le sumé todos los días los aspectos vinculados al boxeo. Todo muy exigente, como lo amerita un desafío como el que voy a tener el fin de semana en Buenos Aires".

El púgil de Colón junto a su entrenador Carlos Lemos y su papá, el ex boxeador César David Crenz.

"De mi rival te puedo decir que lo estuve mirando un poco, lo conozco, es un venezolano, que viene invicto. Es decir que es una buena posibilidad para que ganando este combate, ya se me puede dar la oportunidad de tener una pelea fuera del país. Pero primero me enfoco en la pelea del sábado, que se den los resultados, y después pensaremos en lo que pueda llegar" explicó el hijo del Ruso César David Crenz, acerca de su rival de este sábado en la FAB.

Por último, el boxeador de 26 años, aprovechó la oportunidad para "agradecerle a todos mis sponsors, ya que para esta pelea se me sumaron dos más. El sábado vamos a estar peleando por TyC Sports, así que espero que todos nos puedan seguir. Estoy contento de que me puedan acompañar, y como sparring estuve trabajando con Kevin Furrer, me sirvió mucho y le estoy muy agradecido".

Su entrenador Carlos Lemos contó que "Estamos muy conformes con la preparación que hizo Alan para esta pelea. Estuvo trabajando mucho en el gimnasio del Club Colón, en la parte física, está más que preparado para defender su título en Buenos Aires. Está haciendo el último esfuerzo para dar la categoría, pero se ha entrenado y trabajado muy bien, con lo cual las expectativas son buenas de que podamos traer nuevamente el título para Santa Fe".

Hizo una descripción minuciosa del caraceño Jonathan Mena al señalar que "el rival es un venezolano que viene de una escuela olímpica bastante buena, que ha hecho peleas amateurs hasta en Rusia y ganando. Es un boxeador invicto, así que hay que tener cuidado y tomar los recaudos del caso. Sabemos que es más boxeador, mueve mucho las piernas, cambia de guardia, tira muchos golpes en velocidad. Trabajamos en cómo enfrentar al rival, teniendo en cuenta sus características".

El noqueador más temible de la Argentina cerrará el 2026 con la intención de concretar la segunda defensa de su faja latina. El santafesino Crenz se medirá con el invicto venezolano Mena, actual campeón nacional superligero de su país y ex integrante de la selección venezolana.

La Leyenda Continúa en la FAB en Buenos Aires

Alan Crenz (18-2, 17 KOs) vs. Jonathan Mena (10-0-1, 6 KOs)

Título latino FIB superligero sábado 28 de noviembre

10 rounds

Fiscaliza: Federación Argentina de Box

Promotores: Georgina Rivero y Osvaldo Rivero (OR Promotions)

Matchmaker: Damián Pellecchia

TV: TyC Sports (Boxeo de Primera)