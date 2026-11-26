En su sede de Ituzaingo 1345, el ente rector del rugby local, otorgó reconocimientos a los campeones de las diferentes competiciones oficiales y al seleccionado juvenil M17

La Unión Santafesina de Rugby le bajó el telón a la temporada 2026 con su habitual entrega de premios a los diferentes equipos campeones de las competiciones oficiales de la temporada, que se cerró de manera más que satisfactoria. El acto se llevó a cabo en las instalaciones del ente rector ubicadas en Ituzaingó 1345, en el barrio Candioti de nuestra capital. La ocasión resultó propicia para que algunos de los capitanes, entrenadores y/o representantes de las distintas entidades galardonadas, fueron los encargados de recepcionar los recuerdos que pasarán a engrosar las vitrinas de las instituciones involucradas.

Como ocurre todas las temporadas, cuando se baja el telón se realiza la tradicional entrega de premios y reconocimientos especiales para los destacados del rugby santafesino. La ceremonia fue presidida por el presidente Enrique Patrizi, el vicepresidente Esteban Gastaldi, y los dirigentes Jorge Bruzzone, Martín Galán, Cosme Maciel, el rafaelino Marcelo Salamano, Jorge Coronel, Juan Manuel Lagraba y Sebastián Funes, entre otros.

En la sede de la entidad que en agosto pasado cumplió 71 años de vida, con la presencia del head coach Gregorio Favre, también se entregaron diplomas a los integrantes del seleccionado juvenil de la Unión Santafesina que afrontaron el Campeonato Argentino de la categoría M17 y lograron mantenerse en la élite de la competición organizada por la Unión Argentina de Rugby.

Gregorio Favre y todo el plantel del seleccionado juvenil recibieron merecidamente unos diplomas.

El ex presidente Alejandro Molinas recibió los pertinentes presentes por haber sido CRAI el campeón de la Copa Santa Fe en el ámbito de la USR; más allá de haber caído en la final provincial con Duendes, y también logró consagrarse campeón del certamen de reserva, al vencer al verdinegro rosarino, y en pre-reserva B, luego de superar en la autopista a Estudiantes de Paraná.

Como era de prever, el Club Universitario de Santa Fe fue distinguido por haber sido campeón del certamen de segunda división del Torneo Regional del Litoral, resaltando que en la final disputada en el Hipódromo de Rosario, se impuso a Alma Juniors de Esperanza por un ajustado 24 a 23, lo cual le permitió lograr ascender al Top 10 del interuniones en la próxima temporada 2027.

Cha Roga Club fue campeón del Torneo Regional del Litoral Femenino.

El Club Atlético Almirante Brown de la ciudad de San Vicente, fue distinguido por haber sido el campeón del Torneo de Clubes en Desarrollo, mientras que Querandí RC por haberse consagrado el ganador en la divisional reserva en el tercer nivel de las competencias destinadas a planteles superiores. En el caso de San Carlos RC fue el campeón del certamen de la Copa Santa Fe B Desarrollo.

Cha Roga Club, entidad fundadora de la USR, fue reconocida por haberse consagrado campeonas del torneo femenino en el ámbito local. Es importante señalar que la entidad cangreja, que supo tener como referente nacional a Gisela Acuña, se consagró en el Torneo Regional del Litoral, destacando que las conducidas por José Jacquat, sumó su 15° título en el certamen interuniones, y lo hizo de modo invicto a lo largo de las tres fechas disputadas en Rosario, Paraná y Santo Tomé. Eso le permitió competir en el Nacional de Clubes disputado en la ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba.

Querandí RC fue otra de las instituciones que tuvo su reconocimiento en la USR.

En relación al Torneo Dos Orillas que organizan en conjunto la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana, los campeones de la copa de Oro fueron Santa Fe Rugby Club en M15, M16 y M17, y Estudiantes de Paraná en M19; mientras que en la copa de Plata, a Tilcara de Paraná (M15), CRAR de Rafaela (M16), La Salle Jobson (M17) y Universitario de Santa Fe (M19). En cuanto al Bronce fueron destacados, Cha Roga (M15), La Salle Jobson (M16), Querandí RC (M17) y Cha Roga Club (M19).