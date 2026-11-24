El ataque armado ocurrió este martes minutos antes de las 19:30 en las inmediaciones del reservorio, sobre calle Juan de Garay. La víctima, identificada como Jorge Nahuel Nazareno, recibió múltiples impactos de proyectil en la zona dorsal y falleció mientras era asistido en el SAMCo local. Los agresores se escaparon en una motocicleta y la Policía secuestró vainas servidas calibre 9 milímetros en la escena.

Asesinaron a balazos por la espalda a un joven de 27 años en San José del Rincón: buscan a dos hermanos

Un nuevo homicidio con sello violento sacudió a la zona de la Costa durante la tarde de este martes 24 de noviembre. Cerca de las 19:30, en la intersección de calle Juan de Garay y las inmediaciones del reservorio de San José del Rincón , un joven de 27 años identificado como Jorge Nahuel Nazareno fue emboscado y atacado a balazos por la espalda.

Lo trasladaron en estado precario al Servicio de Atención Médica de la Comunidad SAMCo de esa ciudad. Allí los médicos le practicaron maniobras de reanimación con miras a transfurdirlo con sangre y asistencia respiratoria mecánica para trasladarlo de urgencia al hospital Cullen, pero se murió.

Buscan a dos hermanos como presuntos autores con responsabilidad en este nuevo homicidio ocurrido en el departamento La Capital.

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Denuncia

El aviso sobre el ataque criminal que sufrió Nazaren fue hecha por llamados telefónicos de vecinos de San José del Rincón que viven en la zona, y minutos después llegaron al lugar oficiales de Orden Público de la 6° Inspectoría Zonal como de la Comisaría 14° y de Cuerpos, oficiales del Comando Radioeléctrico de la Costa.

Los policías preservaron el lugar donde fue consumado el ataque criminal e informaron a la Jefatura de la policía capitalina sobre el ataque a balazos sobre la víctima como también sobre su traslado al Samco de Rincón.

Investigación

Los oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la zona de la costa, además de la preservación del lugar donde fue consumado el ataque criminal, dieron inicio a la investigación. Dialogaron con los vecinos de la zona buscando testigos que pudieran aportar información sobre la ocurrencia del suceso criminal propiamente dicho, como también sobre los asesinos.

Además, constataron la existencia de cámaras de videovigilancia que pudieran contener imágenes sobre el ataque criminal propiamente dicho como de los asesinos, su complexión física y su vestimenta, con miras a identificarlos y aprehenderlos. Así fue como supieron que los atacantes eran dos muchachos que serían hermanos y que se movilizaban en una moto de 150 centímetros cúbicos con el tanque de combustible verde.

Luego arribaron los pesquisas de Homicidios y de los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), que dialogaron con sus pares capitalinos de Orden Público y de Cuerpos, y con lo avanzado en el tema investigativo, ellos prosiguieron con sus respectivos trabajos. En el lugar fueron secuestradas vainas servidas de pistola calibre 9 milímetros que es un arma de guerra.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del crimen a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI), ambas de la Policía de Santa Fe, y estas hicieron lo propio con la fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), doctora Couzo.

La fiscal ordenó que se identificara entre los vecinos del sector a todas las personas que pudieran brindar información como testigos, que se constatara la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas con imágenes del ataque y de la ruta de fuga de la motocicleta, y que esas imágenes fueran secuestradas. Ordenó además los peritajes criminalísticos de rigor y, a su finalización, el traslado del cadáver a la morgue judicial, para que los médicos forenses realicen la necropsia y establezcan científicamente la causa de la muerte. Los peritajes criminalísticos fueron realizados por los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones.