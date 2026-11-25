El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles en Corrientes al 4100, en el barrio Santa Lucía. Bomberos Zapadores extinguieron el fuego que destruyó por completo un Chevrolet Classic y dañó parcialmente un Peugeot 405. Según los peritajes, el incendio habría sido provocado de manera intencional mediante el uso de líquido combustible.

Durante la madrugada de este miércoles, antes de las 3, se produjo un incendio intencional de vehículos sobre la vereda sur de calle Corrientes al 4100 , en cercanías de la esquina con Juan Díaz de Solís, en el barrio Santa Lucía de la ciudad de Santa Fe .

Los vecinos perdieron el sueño al advertir las llamas que devoraban el interior de uno de los automóviles estacionados. Al salir de sus viviendas, observaron cómo el fuego avanzaba sobre el vehículo y amenazaba con alcanzar a otro rodado que se encontraba a pocos metros.

Ante la situación, denunciaron el hecho a los operadores de la central de emergencias 911, que enviaron al lugar a efectivos policiales y bomberos.

De acuerdo con los primeros indicios de los peritajes bomberiles, el incendio habría sido provocado de manera intencional mediante el arrojamiento de líquido combustible, que luego fue encendido.

La constatación policial

En el lugar trabajaron oficiales de Orden Público de la Comisaría 2ª, de la Estación Policial Sur (EPS) y de Cuerpos del Comando Radioeléctrico, quienes preservaron la escena hasta la llegada de los bomberos.

Los Bomberos Zapadores policiales del Cuartel Santa Fe Zona Centro Norte encontraron el fuego generalizado en un Chevrolet Classic azul de cuatro puertas, con motor diésel y sin chapa patente visible.

Debido a la proximidad entre ambos vehículos, las llamas comenzaron a afectar también a un Peugeot 405 blanco, que estaba estacionado con el frente orientado hacia el oeste.

Según se constató, los dos automóviles se encontraban en estado de abandono.

Un auto destruido y otro con daños parciales

Los bomberos combatieron el incendio mediante una línea de agua de una pulgada, desde la unidad que concurrió al lugar, hasta lograr la extinción completa del fuego.

Como consecuencia del siniestro, el Chevrolet Classic quedó completamente destruido. En tanto, el Peugeot 405 sufrió daños en el paragolpes y las ópticas traseras, mientras que el humo ennegreció la pintura del baúl.

En el lugar se encontraba un hombre de 60 años, identificado como M. M., quien manifestó ser el mecánico de ambos vehículos. Los policías y bomberos escucharon su testimonio sobre las circunstancias del incendio y el estado de los automóviles.

Los peritajes y la investigación

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo sucedido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó identificar a los vecinos que pudieran haber presenciado el hecho, constatar y secuestrar imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, y realizar los peritajes bomberiles en ambos vehículos para establecer las causas del incendio.

La investigación busca determinar cómo se inició el fuego y quiénes fueron los responsables del ataque.