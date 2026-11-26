La presencia de Brahian Cuello y Cristian Tarragona en el amistoso ante 9 de Julio de Rafaela permiten vislumbrar que hay chances concretas de que ambos extiendan su vínculo con el Tate

Tarragona y Cuello negocian su continuidad en Unión y formaron parte del amistoso ante 9 de Julio de Rafaela.

El plantel de Unión llevó adelante su último partido amistoso en este 2026 y el cotejo ante 9 de Julio de Rafaela dejó como saldo positivo además del resultado, la presencia de dos futbolistas.

El dato saliente es que tanto Cristian Tarragona como Brahian Cuello, formaron parte de los equipos que superaron al elenco rafaelino.

En el caso del delantero, fue titular en el equipo que ganó 4-1, mientras que el carrilero estuvo desde el arranque en la formación que superó 4-2 a 9 de Julio de Rafaela.

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Por lo cual, que los dos jugadores hayan formado parte de los amistosos es una buena señal pensando en que ambos están negociando la renovación de sus contratos.

De hecho, Tarragona y Cuello fueron los únicos futbolistas que finalizan sus contratos el 31 de diciembre y que igualmente jugaron los amistosos.