El hallazgo de elementos que aportaron indicios sobre el robo de un vacuno y su posterior faenamiento clandestino dio origen a una investigación por tentativa de abigeato.

Este martes, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) del Distrito Garay realizaron dos allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de San Javier , en el marco de una causa por tentativa de abigeato que lleva adelante el fiscal Pablo Lipowi, de la Fiscalía de Helvecia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La investigación comenzó a mediados de octubre, tras el hallazgo de un vacuno faenado clandestinamente y el secuestro de herramientas presuntamente utilizadas para cometer el delito.

Durante los procedimientos fue aprehendido E. A., de 41 años, señalado como el principal investigado en la causa.

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Hallazgo

La investigación se inició el 15 de octubre en una zona de islas de Colonia Mascías, en el departamento Garay, donde fueron hallados restos de animales vacunos que habrían sido faenados clandestinamente. En el lugar, los efectivos secuestraron una embarcación tipo piraguón, un motor fuera de borda, cortes de carne, herramientas utilizadas para la faena y cartuchos de arma de fuego.

Investigación

A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos del Distrito Garay reunieron pruebas que permitieron identificar a los presuntos responsables y solicitar las correspondientes órdenes judiciales. Este martes, con las autorizaciones correspondientes, realizaron dos allanamientos en domicilios de San Javier.

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Durante los procedimientos identificaron a E. A., de 41 años, y secuestraron un teléfono celular, una chaira, una cuchilla, un serrucho y varios cortes de carne vacuna cuya procedencia no pudo justificar.

Atribución delictiva

La novedad sobre el resultado de los procedimientos fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que a su vez informó al fiscal Pablo Lipowi. El funcionario judicial dispuso las medidas correspondientes y ordenó avanzar con las actuaciones procesales respecto de E. A., en el marco de una investigación cuya calificación legal provisoria es tentativa de abigeato.