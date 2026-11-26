Se realizó una reunión con Rugby World Cup para avanzar en la candidatura de Sudamérica para ser anfitrión del mayor evento del rugby mundial

Representantes de la Unión Argentina de Rugby y Sudamérica Rugby mantuvieron una importante reunión con Rugby World Cup , subsidiaria de World Rugby, para avanzar en el proyecto de la candidatura de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay como sede conjunta del Mundial de Rugby previsto para 2035.

Dentro del proceso de candidatura, un grupo de trabajo multinacional ya respondió un cuestionario muy específico sobre cada sede y cada país incluido en la propuesta.

La reunión, parte del proceso establecido por Rugby World Cup, se hizo por zoom, y le permitió a la candidatura sudamericana presentar su proyecto.

Con la histórica Cancha Uno del San Isidro Club de fondo, a los representantes de Rugby World Cup se les explicó durante esta presentación la importancia de los clubes en la región, su enorme significado social, familiar, afectivo y deportivo, y como serán uno de los basamentos fundamentales del torneo si Sudamérica es elegida como sede.

Otra de las columnas que sostienen la candidatura es el turismo y las múltiples opciones que los cuatro países ofrecen, además de otras opciones dentro de Sudamérica. Desde la Patagonia y las Cataratas del Iguazú (que limitan con tres países), al desierto de Atacama, y las playas de Punta del Este y Río de Janeiro, al igual que con la presentación de los clubes, se presentó un video que destaca lo que podrían disfrutar los turistas si vienen a la región.

Finalmente, la tercera columna estuvo centrada en la certeza de que la región puede absorber un evento de esta magnitud y tiene la capacidad demostrada de organizar grandes eventos de distinto tipo, destacando los múltiples eventos de gran éxito como Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos de la Juventud, Mundial FIFA, recitales, Moto GP, Fórmula Uno. También se mencionó la visita del Papa León XIV a Uruguay y Argentina, la excelente organización y los millones de fieles que la acompañaron.

“Trabajamos mucho en la presentación y tenemos la grata sensación que gustó mucho,” explicó Horacio Agulla, integrante del grupo que participa de la candidatura.

“Siendo que era un zoom, podríamos haberla hecho desde una oficina, pero queríamos que quedara bien clara la importancia y simbología de los clubes como centro de nuestra candidatura. Es un diferencial que tenemos que buscamos aprovechar.”

“Estamos convencidos de que un Mundial en nuestra región va a tener estadios llenos, todo el atractivo del turismo y, como factor X, la pasión y el amor que sentimos por el rugby y que nace de los clubes,” dijo el ex Puma, que jugó los Mundiales de 2007, 2011 y 2015.

Finalizada la presentación, hubo oportunidad para contestar preguntas específicas desde Londres y Dublín, donde estaban los doce representantes de Rugby World Cup.

El siguiente paso en el proceso de la candidatura será una visita técnica de representantes de Rugby World Cup a la región, recorriendo cada una de las sedes.

Finalizada esa visita, para el comienzo de 2027, habrá más cuestionarios que completar, dudas que evacuar y generar certezas para que el Comité Ejecutivo de World Rugby decida y anuncie en noviembre del año próximo, quien será el organizador de Rugby World Cup 2035.