Ferro busca recuperarse ante un Godoy Cruz que llega en levantada

El líder de la Zona A recibirá este sábado al Tomba en Caballito con la misión de dejar atrás la goleada sufrida ante Morón. Juan Manuel Sara meterá mano en el equipo, mientras que los mendocinos intentarán conseguir su tercera victoria consecutiva.

La fecha 23 de la Zona A de la Primera Nacional ofrecerá este sábado un duelo de alto voltaje entre dos equipos que atraviesan realidades diferentes, pero que llegan con la necesidad de sumar. Desde las 15, Ferro recibirá a Godoy Cruz en el estadio Ricardo Etcheverri, con arbitraje de Juan Pafundi y transmisión de LPF Play.

El Verdolaga intentará dejar atrás el duro golpe sufrido la semana pasada, cuando cayó por un contundente 4-0 frente a Deportivo Morón. A pesar de esa derrota, el equipo de Juan Manuel Sara continúa como único líder de la Zona A y mantiene una ventaja de cinco puntos sobre su inmediato perseguidor.

Sara prepara cambios obligados en Ferro

El entrenador de Ferro no podrá repetir la formación que cayó en Morón y se verá obligado a introducir variantes por suspensiones.

El arquero Fernando Monetti llegó al límite de amonestaciones y será reemplazado por Lucas Ruiz, mientras que el defensor Gustavo Canto, expulsado en el último compromiso, recibió una sanción de cinco fechas y dejará su lugar, que será ocupado por Misael Tarón o Federico Tévez.

Además, el Verdolaga recupera dos piezas importantes. Nazareno Kihm y Felipe Obradovich cumplieron sus respectivas suspensiones y volverán a la formación inicial en reemplazo de Fernando Torrent y Gino Olguín.

La probable alineación de Ferro será con: Lucas Ruiz; Nazareno Kihm, Leandro Peña Biafore, Misael Tarón o Federico Tévez, Emiliano Ozuna; Matías Kabalin, Felipe Obradovich, Enzo Hoyos; Ángel González, Lautaro Parisi y Emanuel Dening.

Godoy Cruz quiere confirmar su recuperación

El presente del Tomba es muy distinto al de semanas atrás. El conjunto mendocino llega entonado luego de vencer 2-1 a Central Norte como local, resultado que significó su segundo triunfo consecutivo y lo acercó a los puestos de protagonismo en la Zona A.

Sin embargo, el entrenador Pablo De Muner sufrió una baja inesperada durante la semana. Valentín Burgoa, quien había regresado al club tras su préstamo en Orense de Ecuador y había sido titular en los últimos dos encuentros, rescindió su contrato y dejó el plantel.

La salida del mediocampista obligará al DT a realizar una modificación en el equipo. Antonio Guerrero aparece como principal candidato para ocupar el sector izquierdo del mediocampo, en lo que sería la única variante respecto del equipo que derrotó al conjunto salteño.

De esta manera, Godoy Cruz formaría con: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera, Nahuel Brunet; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Benjamín Schamine, Antonio Guerrero; Axel Rodríguez y Martín Pino.

Además, integran la convocatoria: Roberto Ramírez, Esteban Burgos, Lucas Arce, Federico Milo, Juan Andrada, Felipe Cairus, Brian Orosco, Nahuel Ulariaga y Rodrigo Fernández.

Un partido clave para los dos

Mientras Ferro buscará volver a la victoria para sostener la diferencia en la cima de la tabla y dejar atrás el duro traspié sufrido ante Morón, Godoy Cruz intentará prolongar su buen momento y dar un golpe de autoridad frente al líder del campeonato.

Con objetivos distintos, pero la misma necesidad de sumar, el duelo en Caballito promete ser uno de los encuentros más atractivos de una nueva jornada de la Primera Nacional.

Por su parte, por la misma Zona A, desde las 15, Defensores de Belgrano será local de Estudiantes de Buenos Aires. El Dragón tiene 24 puntos, y está a 11 de la línea de Colón, mientras que el Pincha tiene 31, a cuatro de la línea del Sabalero.