Ferro podrá llevar a sus hinchas a Morón por la Primera Nacional

La APREVIDE autorizó la presencia de público visitante para el encuentro del domingo en el Nuevo Francisco Urbano. El “Gallo” volverá a recibir una parcialidad visitante después de siete años.

Ferro podrá contar con el acompañamiento de sus hinchas en su visita a Deportivo Morón , luego de que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) autorizara la presencia de público visitante para el encuentro correspondiente a la fecha 22 de la Primera Nacional.

El partido se disputará este domingo 26 de julio en el estadio Nuevo Francisco Urbano y tendrá un atractivo adicional debido al regreso de los visitantes a la cancha del “Gallo”.

Los simpatizantes del conjunto de Caballito serán ubicados en la Popular José Luis Capurro, sector que estará destinado exclusivamente para la parcialidad visitante durante el encuentro. La entrada general para los hinchas de Ferro tendrá un valor de 50.000 pesos, mientras que los menores de 12 años deberán abonar 25.000.

El operativo de seguridad será especialmente diagramado para evitar cruces entre ambas parcialidades tanto en los accesos como en las inmediaciones del escenario.

De esta manera, el encuentro tendrá un marco diferente al habitual en la Primera Nacional: Morón y Ferro volverán a compartir tribunas con las dos hinchadas presentes, en un partido importante para las aspiraciones de ambos conjuntos en el campeonato.